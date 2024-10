TEST: Squirrel With a Gun – Ein unwahrscheinlich chaotisches Abenteuer

Es gibt Spiele, die durch ihre packende Handlung oder atemberaubende Grafik bestechen, und dann gibt es Spiele wie „Squirrel With a Gun„. Dieses verrückte Plattformspiel, entwickelt von DeeDee Creations und veröffentlicht über Maximum Entertainment, ist ein wahrer Genuss für alle, die den Humor und die Absurdität schätzen. Wer hätte gedacht, dass ein Eichhörnchen, ausgestattet mit einer Pistole, durch eine Sandbox-Nachbarschaft rennen und die Bevölkerung terrorisieren könnte? Wenn das nicht nach einem originellen Konzept klingt, was dann?

Die verrückte Prämisse

Die Geschichte dreht sich um unser pelziges kleines Nagetier, das seine Liebe zu Schusswaffen entdeckt, nachdem es beim Diebstahl des wohl größten Lohnes erwischt wurde – einer goldenen Nuss. Von Handfeuerwaffen bis hin zu Raketenwerfern hat dieses Eichhörnchen alles, was das Herz begehrt. In einer offenen Nachbarschaft voller Rätsel und Herausforderungen können die Spieler als neugieriger Protagonist die Umgebung erkunden, können Nüsse sammeln und müssen Rätsel lösen, während sie den Regierungsagenten, die im Hintergrund herumschleichen, aus dem Weg gehen müssen. Was als einfache Erkundung beginnt, entwickelt sich schnell zu einem chaotischen Spektakel, das sowohl Lacher als auch Frustration bringt.

Keiner ist sicher vor diesem Eichhörnchen

Denn das gesamte Konzept ist ein zweischneidiges Schwert. „Squirrel With a Gun“ hat die bemerkenswerte Fähigkeit, gleichzeitig urkomisch und frustrierend zu sein. Nach mehreren Stunden Spielzeit stellte ich fest, dass ich sowohl belohnt als auch gequält wurde – und zwar in genau der richtigen Dosis. Zu Beginn erlebte ich einige frustrierende Momente. Das Spiel startet in einer Art Labor mit nur wenigen Hinweisen, was dazu führt, dass Spieler sich auf ihren Instinkt verlassen müssen, um die Steuerung zu beherrschen oder den Weg durch die Level zu finden. Ist diese erste kleine Hürde erst einmal genommen, steht dem eigentlichen Erlebnis nichts mehr im Wege.

Die Steuerung: Ein Tanz mit der Frustration

Die Steuerung ist ungewöhnlich reaktionsschnell, besonders wenn unser pelziger Held in seinem kleinen Auto durch die Straßen düst. Ein unglücklicher Nebeneffekt dieser Schnelligkeit ist jedoch, dass die Kamerasteuerung in ihrer Standardeinstellung ein wenig zu empfindlich ist und man sehr schnell den Überblick verliert, was wiederum zu Frust führen kann.

Diese Momente gab es zuhauf, die jedoch weniger mit meinem Mangel an Geschick im Plattformspiel zu tun hatten, als vielmehr damit, dass es „Squirrel With a Gun“ nicht optimal gelöst ist. Davon abgehalten, die zahlreichen Rätsel zu lösen, hat es mich trotzdem nicht, eher noch weiter angespornt. Und wenn man Rätsel dieser Art liebt, dann ist „Squirrel With a Gun“ das perfekte Spiel für euch. Die Rätsel sind sowohl clever als auch fesselnd – genau herausfordernd genug, um euch ins Grübeln zu bringen, ohne sich je unlösbar anzufühlen. Das Team von DeeDee Creations hat wirklich großartige Arbeit geleistet, indem es den Spieler auf humorvolle und ironische Weise bei der Stange hält.

Von rasenden Mini-Autos bis hin zu unter Strom stehenden Pools, die Lösungen sind oft nicht offensichtlich, liegen aber immer direkt vor der Nase. Die Umgebung ist voller versteckter Kostüme und Accessoires, die die Spieler einsammeln können. Einige dieser Outfits bringen tatsächlich Vorteile für unser Eichhörnchen mit sich, etwa ein Bombenschutzanzug, der uns sicher durch ein Minenfeld bringt, das einer der misstrauischen Bewohner um sein Haus errichtet hat.

Ein Waffenspiel wie kein anderes

Die Kämpfe in „Squirrel With a Gun“ sind zudem einfach nur verrückt – und zwar im besten Sinne. Wer jemals ein Eichhörnchen mit einer Bazooka sehen wollte, bekommt es hier in übertriebenen Maßen präsentiert. Von der einfachen Pistole bis zur Doppellauflinte ist unser kleiner Nagetier-Freund bestens ausgerüstet. Und Munition ist alles andere als ein Problem, die einem von allen Seiten zugeworfen wird – versteckt unter Pflanzen, in Power-Ups oder unendlich in den Aufladestationen. Und wenn das nicht reicht, die ein oder andere Bombe ist nie weit.

Die Waffen sind jedoch nicht nur zum Kämpfen gedacht; sie dienen auch als nützliche Werkzeuge zur Lösung von Rätseln und gleichzeitig dazu verwendet werden, um sich mit dem Rückstoß über große Abgründe oder auf höheren Ebenen zu katapultieren. Sogar wenn man unbewaffnet ist, zeigt unser kleiner pelziger Freund erstaunliche Fähigkeiten im Nahkampf – er kann Geheimagenten und den umherlaufenden Nachbarn einfach das Genick brechen und alle möglichen Dinge auf sie werfen! Und wenn es etwas Aufregendes braucht, um einen Feind auszuschalten, haben wir auch einige kreative Finisher, die garantiert alle Frustration im Nu vergessen machen. Samt passender und witziger Winke-Animation!

Komik und Absurdität treffen in Squirrel With a Gun knallhart aufeinder

Besonders spannend sind die Bosskämpfe, die Action und Chaos perfekt miteinander verbinden. Ihr spielt als winziges Eichhörnchen gegen Daddys Panzer, der im Untergrund das klassische „Kanonen auf Spatzen schießen“ zelebriert, wobei ihr der Spatz seid. Mehr Irrsinn geht nun wirklich nicht.

Der Soundtrack: Musik für Chaos

All der Wahnsinn, den die Eichhörnchen anrichten, wird von einem Soundtrack begleitet, der im Stil von James Bond gehalten ist. Diese Hintergrundmusik untermalt das chaotische Geschehen perfekt und sorgt dafür, dass man sich mitten in einem Actionfilm wähnt, während man sein Eichhörnchen durch die Nachbarschaft steuert.

Fazit