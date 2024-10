Die neuen Xbox Series X-Modelle sind da und deutlich effizienter

Microsoft setzt mit den neuen Xbox-Modellen, der Xbox Series X All-Digital-Edition in Robot White und der 2-TB-Variante in Galaxy Black, auf Effizienzsteigerungen statt auf eine reine Leistungssteigerung, wie es Sony mit der PS5 Pro verfolgt. Für viele Spieler stellt dies eine interessante Entwicklung dar, da es zeigt, dass Microsoft nicht nur die Gaming-Erfahrung an sich, sondern auch den Energieverbrauch und die Gesamtleistung der Konsole optimieren konnte.

Xbox Technik schrumpft, der Klotz bleibt

Das Design dieser Konsolen ist zwar weitgehend unverändert geblieben, jedoch finden sich die spannendsten Neuerungen im Inneren. Hierbei handelt es sich um typische Mid-Generation-Updates, die auf der bereits bestehenden Technologie aufbauen, wie der YouTuber Austin Evans in einem Teardown Video zeigt. Ein Fortschritt in der Weiterentwicklung stellt dabei der Wechsel auf einen neuen 6nm-Prozessor von TSMC dar. Diese Technologie erlaubt es, die Effizienz der Konsole deutlich zu steigern, indem der Energieverbrauch sowohl im Leerlauf als auch unter Last reduziert wird.

Dieser Schritt hin zu höherer Energieeffizienz hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und die Stromrechnung der Gamer, sondern auch für Microsoft selbst. So könnten Rechenzentren, die die Cloud-Dienste von Microsoft betreiben, von den Einsparungen profitieren, die durch den geringeren Stromverbrauch erzielt werden. Ein Beispiel für die Effizienzsteigerung ist die Senkung des Energieverbrauchs im Leerlauf von 60 auf 39 Watt. Auch unter Volllast ist ein Rückgang von 167 auf 151 Watt zu verzeichnen, was für eine Konsole dieser Leistungsklasse bemerkenswert ist.

Ferner hat Microsoft weitere Hardware-Optimierungen vorgenommen. Das Motherboard wurde überarbeitet, das SSD-Schutzschild entfernt und das Kühlsystem wurde auf ein Kupfer-Heatpipe-Design umgestellt, das anstelle einer Vapor Chamber eingesetzt wird. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Leistung der Konsole stabil. Auffällig ist zudem, dass der Platz für das Laufwerk in der All-Digital-Edition leer bleibt – eine Möglichkeit, die hätte genutzt werden können, um das Gehäuse zu verkleinern.

Nächste Xbox Generation schon deutlich früher?

Microsoft stellt sich mit den neuen Xbox-Modellen deutlich gegen Sonys Weg und setzt auf durchdachte Optimierungen und Anpassungen, die sowohl die Nutzererfahrung als auch die Gesamtökonomie der Konsole positiv beeinflussen. Voraussichtlich startet die nächste Xbox-Generation damit euch deutlich früher als die nächste PlayStation-Generation.

Preislich profitieren Endverbraucher jedoch kaum von den technischen Verbesserungen: Die weiße Digital Edition der Xbox Series X ist ab sofort für 499,99 Euro erhältlich, während die 2-TB-Sonderedition zu einem Preis von 649,99 Euro angeboten wird. Das neue All-Digital Edtion Modell ist ab sofort bei Amazon.de verfügbar.