Berichte beschwören das Ende von XDefiant herbei, Ubisoft dementiert

Die Gerüchte über das mögliche Scheitern von XDefiant basieren vor allem auf zwei Faktoren: einer angeblich geringen Spielerzahl und einer relativ schwachen Leistung im Vergleich zu anderen Spielen des Unternehmens, etwa Rainbow Six Siege. Auch Ubisoft-CEO Yves Guillemot bestätigte in einem Gespräch mit Investoren, dass die Performance von XDefiant unter den Erwartungen lag. Allerdings war Guillemots Aussage im Vergleich zu Star Wars Outlaws zu sehen, eines der größten und ambitioniertesten Projekte des Unternehmens, was die Kritik etwas relativiert.

