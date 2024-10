Der globale Launch von Dragon Age: The Veilguard findet auf PS5 am 31. Oktober um 17 Uhr statt, wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist.

Maciej Kurowski, technischer Direktor bei BioWare, betont, wie entscheidend die neue Hardware von Sony für das immersive Spielerlebnis von Dragon Age: The Veilguard sein wird. Dank der Integration von Sonys KI-basiertem Upscaler PSSR und der Aktivierung von Raytraced Ambient Occlusion (RTAO) im 60FPS-Performance-Modus, der bisher nur im 30FPS-Modus verfügbar war, können die Spieler noch tiefer in die Welt von Thedas eintauchen.

EA und BioWare haben aufregende Neuigkeiten zum mit Spannung erwarteten Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard bekanntgegeben , darunter die globalen Launch-Zeiten, das Pre-Load-Datum und Details zu speziellen Verbesserungen für die PS5 Pro. Als das erste brandneue Spiel, das von Sonys Mid-Gen-Upgrade profitiert, verspricht Dragon Age: The Veilguard ein visuell beeindruckendes Erlebnis, das die Hardware-Fähigkeiten der PS5 Pro voll ausnutzt.

