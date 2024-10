Until Dawn: Start des Kinofilms bekannt, früher als erwartet

Fans des Horror-Genres dürfen sich freuen: Der Film Until Dawn, basierend auf dem gleichnamigen Videospiel, wird am 25. April 2025 in die Kinos kommen, wie Deadline meldet. Unter der Regie von David F. Sandberg, bekannt für seine Arbeit an Filmen wie Shazam! und Lights Out, verspricht der Film, das interaktive Spielerlebnis des Originalspiels auf die große Leinwand zu übertragen.

Die Dreharbeiten für den Horrorfilm wurden kürzlich abgeschlossen, und die Erwartungen sind nach wie vor hoch. Die Besetzung umfasst eine Reihe talentierter Schauspieler, darunter Maia Mitchell, Belmont Cameli, Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo und Odessa A’zion. Besonders spannend für Fans des Spiels ist die Rückkehr von Peter Stormare in seiner Rolle als Dr. Hill, die er bereits im Videospiel verkörperte.

Trotz kürzlicher Rückschläge sind Fans gespannt

Das ursprüngliche Until Dawn-Spiel war ein interaktives Horror-Abenteuer, das im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Obwohl das kürzlich erschienene Remake für die PS5 und den PC nicht die großen Spielerzahlen anlocken konnte, hat das Franchise weiterhin eine treue Fangemeinde. Die düstere und fesselnde Handlung, die Spieler durch ihre Entscheidungen beeinflussen konnten, machte das Spiel seit Jahren zu einem Geheimtipp in der Horrorszene. Nun bekommt die Geschichte eine neue Chance, auf der großen Leinwand zu glänzen.

Neben dem kommenden Film gibt es auch Gerüchte über eine Fortsetzung des Spiels. Das PlayStation-Studio Firesprite , das zuletzt für Concord verantwortlich war, soll Berichten zufolge an Until Dawn 2 arbeiten, was zuletzt durch einen der Actor angedeutet wurde. Der Release von Until Dawn 2 könnte erfahrungsgemäß zeitnah stattfinden.