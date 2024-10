Until Dawn 2 durch Actor Peter Stormare angedeutet

Die Gerüchte um eine Fortsetzung von Until Dawn nehmen erneut Fahrt auf, nachdem der bekannte Schauspieler Peter Stormare diese aufgegriffen und auf seinem Instagram-Profil geteilt hat. Stormare, der im Originalspiel die Rolle des mysteriösen Dr. Hill verkörperte, scheint somit die Existenz von Until Dawn 2 zumindest indirekt „bestätigt“ zu haben.

Die Spekulationen über eine Fortsetzung wurden bereits durch das kürzlich veröffentlichte Remake des ersten Teils neu entfacht. Im Remake wurde das Ende leicht verändert und neue Szenen hinzugefügt, die Raum für mögliche Fortsetzungen bieten. Viele Fans vermuten, dass diese Änderungen bewusst vorgenommen wurden, um die Handlung auf ein neues Kapitel vorzubereiten.

Until Dawn-Film passt gut in den Zeitplan

Peter Stormare wird außerdem seine Rolle in der angekündigten Verfilmung des Spiels, die von David F. Sandberg (Annabelle 2) produziert wird, wieder aufnehmen. Dies könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass er auch über die Entwicklung eines neuen Spiels informiert ist.

Neben der Fortsetzung und der Verfilmung investiert Sony derzeit jedenfalls erhebliche Ressourcen in die Marke Until Dawn. Ein Beispiel dafür ist unter anderem das Remake, das für die PlayStation 5 und den PC von Ballistic Moon entwickelt wurde und auf der Unreal Engine 5 basiert. Trotz einiger Kritikpunkte, insbesondere bezüglich technischer Probleme und des hohen Preises der PC-Version, scheinen diese Maßnahmen darauf hinzudeuten, dass Sony großes Interesse an der Marke hat.

Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass sich ein Until Dawn 2 tatsächlich in der Entwicklung befinden könnte. Als potenzieller Entwickler wird Firewalk Studios gehandelt, die nach eigenen Angaben an einem großen AAA-Horrorspiel arbeiten. Fans des Horrorspiels dürfen jedenfalls gespannt bleiben, was die Zukunft für diese beliebte Serie bereithält. Der Release von Until Dawn 2 könnte zeitnahe mit dem Kinostart des Film im Oktober 2025 zusammenfallen.