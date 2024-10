GTA Online: Überlebenskampf auf dem Ludendorff-Friedhof zu Halloween

Doch das ist noch nicht alles: Mysterien und paranormale Aktivitäten breiten sich in ganz Los Santos aus. Im „Ghosts Exposed“-Modus können Spieler durch das Fotografieren von Erscheinungen in der Stadt doppelte GTA$ und RP verdienen. Wer alle zehn Erscheinungen dokumentiert, erhält das exklusive Ghosts Exposed-Outfit sowie eine spezielle Lackierung für das Albany Brigham.

Im brandneuen Überlebensmodus des Ludendorff-Friedhofs werden die Spieler herausgefordert, die unaufhaltsam herannahenden Wellen von Untoten zu besiegen und diese zurück in die Dunkelheit zu verbannen. Der Einstieg in diesen gruseligen Überlebensmodus ist denkbar einfach: Begeben Sie sich zum markierten Überlebenspunkt des Ludendorff-Friedhofs auf der Karte und schon kann der Kampf beginnen. Überstehen Sie drei Wellen, ohne dabei zu sterben, und sichern Sie sich als Belohnung die exklusive graue Gruselkatzenmaske sowie 100.000 GTA$. Diese Herausforderung gilt nur für einen begrenzten Zeitraum und bietet außerdem bis zum 23. Oktober doppelte GTA$ und RP für alle, die sich in den Überlebenskampf wagen.

In den verschneiten Hügeln von North Yankton entwickelt sich ein unheimliches Szenario, das die Bewohner und Besucher gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. „GTA Online“ erweitert die Halloween-Season 2024 !

