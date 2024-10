Trotz PS5 Pro: Gaming-Branche verzeichnet kaum Wachstum in diesem Jahr

Der Launch einer neuen Konsole wie der PS5 Pro wird in der Regel als Neustart oder zumindest als neuer Impuls für das Wachstum der Branche betrachtet. Doch in diesem Fall scheinen Marktanalysten nicht davon auszugehen, dass die Veröffentlichung der PS5 Pro einen großen Wandel herbeiführen wird.

Dies zeigt sich auch in einem Bericht von Mat Piscatella von Circana, der den aktuellen Zustand des US-Videospielmarkts beleuchtet. Der Bericht stammt zwar aus dem August 2024 und ist damit vor dem geplanten Launch der PS5 Pro im November verfasst worden, bietet jedoch interessante Einblicke in die wirtschaftliche Situation der Branche.

Spieler geben weniger Geld für Games, Hardware & Co. aus

Laut dem Bericht sind die Gesamtausgaben für Videospielhardware, -inhalte und -zubehör in den USA im August 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7 % gesunken. Angesichts der gegenwärtigen globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten ist dieser Rückgang nicht überraschend. Allerdings gibt es auch positive Anzeichen: Die Ausgaben seit Jahresbeginn 2024 liegen 1 % über dem Vorjahreswert und belaufen sich auf 36,6 Milliarden US-Dollar. Dies zeigt, dass der Videospielmarkt trotz Herausforderungen eine gewisse Stabilität aufweist.

Ein großer Teil der Ausgaben entfällt auf mobile Inhalte, die im Vergleich zum Vorjahr um 5 % gestiegen sind. Gleichzeitig gibt es Rückgänge in anderen Kategorien. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg bei den Ausgaben für Gaming-Zubehör um 8 %, der den dramatischen Rückgang bei der Videospielhardware von 28 % etwas abfedert. Hier zeigt sich ein klarer Trend: Spieler investieren weniger in neue Konsolen und mehr in Zubehör und mobile Spiele, was die Verlagerung von traditionellen Plattformen hin zu mobilen und flexibleren Gaming-Optionen widerspiegelt.

Das Warten auf die Nintendo Switch 2 und PS5 Pro

Besonders hart getroffen von diesem Rückgang ist die Nintendo Switch, deren Verkäufe um 41 % im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen sind. Dies könnte auf die bevorstehende Markteinführung der Nintendo Switch 2 zurückzuführen sein. Demgegenüber konnte die PlayStation 5 im August die Führung bei den Hardware-Verkäufen sowohl in Bezug auf Stückzahlen als auch auf Umsätze übernehmen, während sich PlayStation Portal nach wie vor als das beliebteste Zubehör erweist. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der PS5 Pro könnte sich diese Führung weiter festigen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die neue Konsole tatsächlich einen nennenswerten Effekt auf den Markt haben wird.

Die Branche befindet sich in einer schwierigen Lage. Die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit, die hohen Lebenshaltungskosten und die zunehmenden Preise für Triple-A-Spiele erschweren es vielen Spielern, in neue Hardware zu investieren. Selbst Zubehör und Spiele werden zunehmend teurer. Die Frage ist daher, ob der Launch der PS5 Pro, der traditionell als Impulsgeber für den Markt betrachtet wird, in der Lage sein wird, diesen Trend umzukehren. Klar ist jedoch, dass die PS5 Pro eine Schlüsselrolle in den kommenden Monaten spielen wird, und die Branche wird gespannt beobachten, ob die neue Konsole die erhoffte Wende bringen kann.