Hogwarts Legacy: Definitive Edition – 15 Stunden neue Abenteuer?

„Hogwarts Legacy“ war ein enormer Erfolg, der sich auch 2024 fortzusetzt, da das Spiel zu den meist heruntergeladenen PS5-Spielen in den wiederkehrenden Charts zählt. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der PS5 Pro im November 2024, die zusätzliche Hardware-Funktionen wie erweitertes Raytracing und Upscaling-Technologien bietet, könnten die Verkaufszahlen von „Hogwarts Legacy“ noch weiter steigen. Der Titel ist offiziell unter den PS5 Pro Enhanced Games zu finden. Laut Hinweisen befindet sich außerdem „ Hogwarts Legacy 2 “ in Arbeit.

Trotz all dieser spannenden Informationen sollten Spieler jedoch vorsichtig bleiben, da es sich um unbestätigte Berichte handelt. Auch wenn Tom Henderson eine zuverlässige Quelle für Gaming-News ist, können sich Pläne in der dynamischen Spieleindustrie schnell ändern. Eine offizielle Ankündigung von WB Games steht noch aus, aber viele hoffen, dass die „Hogwarts Legacy Definitive Edition“ bald offiziell enthüllt wird.

What do you think?