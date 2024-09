Hogwarts Legacy 2 genießt in den kommenden Jahren die höchste Priorität bei Warner Bros.

Warner Bros. hat erneut angedeutet, dass sie aktiv an einer Fortsetzung von Hogwarts Legacy arbeiten, die in den kommenden Jahren eine hohe Priorität genießen wird. Nach dem immensen Erfolg des Originals und den jüngsten Rückschlägen, wie etwa bei Suicide Squad: Kill the Justice League, möchte das Unternehmen weiterhin Hits liefern, um sein Geschäft am Laufen zu halten.

Das Jahr 2024 war für Warner Bros. bisher äußerst herausfordernd. Suicide Squad: Kill the Justice League enttäuschte sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern und gilt als 200 Millionen-Grab in der Publisher-Geschichte. Im starken Kontrast dazu erwies sich Hogwarts Legacy, ein Open-World-Spiel im Harry-Potter-Universum, als das meistverkaufte Videospiel des Jahres 2023. Aufgrund dieses Erfolgs plant WB Games, die Hogwarts Legacy-Marke weiter auszubauen und arbeitet an einer Fortsetzung, auch wenn diese bisher bis jetzt nicht namentlich erwähnt wurde.

Hogwarts Legacy 2 ist definitiv in Planung

Laut einem Bericht von Variety äußerte sich Gunnar Weidenfels, der CFO von Warner Bros. Discovery, kürzlich auf der Bank of America-Konferenz zur Zukunft von Hogwarts Legacy. Weidenfels bestätigte, dass eine Fortsetzung definitiv in Planung sei, auch wenn er keine Details darüber verriet, wie Hogwarts Legacy 2 aussehen könnte.

„Es ist, genau wie das Filmgeschäft, ein von Hits getriebenes Geschäft“, erklärte Weidenfels im Hinblick auf die Spieleindustrie. Er hob hervor, dass die Fortsetzung von Hogwarts Legacy eine der höchsten Prioritäten für Warner Bros. Discovery in den kommenden Jahren sei.

Die Hinweise darauf, dass die Entwicklung bereits im Gange ist, haben sich in den vergangenen Monaten gehäuft. Besonders in Stellenanzeigen wird das Harry-Potter-Universum immer wieder erwähnt. Zudem scheint Warner Bros. mit dem ursprünglichen Hogwarts Legacy noch nicht abgeschlossen zu haben, da angeblich eine Director’s-Cut-Version in Planung ist.

Harry Potter-Fans können somit sich weiterhin auf spannende Entwicklungen freuen, denn Hogwarts Legacy wird zweifellos ein wichtiger Teil der Zukunft sein. Bis dahin bietet der aktuelle Titel Harry Potter: Quidditch Champions, den beliebten Zauberersport hautnah zu erleben. Dieser ist im September im Rahmen von PlayStation Plus verfügbar.