Hogwarts Legacy 2: Nächster Hinweis auf laufende Entwicklung

Vorerst bleibt abzuwarten, in welchem ​​Umfang diese Live-Service-Funktionen in „Hogwarts Legacy 2“ integriert werden. Klar ist jedoch, dass Warner Bros. diesem Modell nicht abgeneigt ist, um aus der Popularität des Spiels Kapital zu schlagen und eine nachhaltige Spielerbeteiligung sicherzustellen​. Dass dies auch komplett schiefgehen kann, sieht man derzeit an „Sucicide Squad: Kill the Justice League“.

Neue Stellenausschreibungen (via GameRant ) deuten darauf hin, dass die Fortsetzung von „Hogwarts Legacy“ längst in Arbeit sein könnte. Diesmal wird nach einem Producer für ein nicht näher genanntes Projekt gesucht, der allerdings Erfahrungen mit Open-World-RPGs und Action- und Magie-Kämpfe haben sollte. Das spricht deutlich für „Hogwarts Legacy 2“.

What do you think?