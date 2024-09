PS Plus im September 2024: Heute kommen die neuen Essential-Games – Das sind Uhrzeit & Spiele

Es ist der erste Dienstag des Monats und das bedeutet, dass Sony heute die drei neuen PS Plus Essential-Spiele für den September freischaltet. Wir geben euch einen kleinen Überblick über die Gratis-Games und um wie viel Uhr ihr den Download starten könnt.

Wann kommen die neuen Spiele?

Die drei Spiele stehen ab heute, den 3. September 2024, zur Verfügung. In den allermeisten Fällen erfolgt die Freischaltung gegen 11 Uhr Ganz genau kann man das nie sagen, spätestens um eins sollten die Titel aber zum Download bereitstehen. Wenn es so weit ist, verpassen wir diesem Artikel ein kurzes Update.

[Update] Jetzt verfügbar!

PS Plus Essential im September 2024: Das sind die neuen Games

Wie so oft gibt es auch im September 2024 drei Spiele, die ihr mit einem aktiven PS Plus-Abo jeglicher Stufe ohne zusätzliche Kosten herunterladen könnt. In diesem Monat handelt es sich dabei um die folgenden Titel:

Harry Potter: Quidditch Champions (unser Special zum Quidditch Sport)

MLB The Show 24

Little Nightmares 2

Nachdem es in den letzten Monaten wieder verstärkt Kritik an der Spiele-Auswahl von Sony gegeben hatte, dürfte es in diesem Monat weniger auszusetzen geben.

Mit Harry Potter: Quidditch Champions ist auch ein Spiel dabei, dass heute erst Release feiert und so quasi vom Start weg für PS Plus-Mitglieder gratis ist. Der Titel lässt euch als Hexe oder Zauberer aus der Welt von Harry Potter mit dem Besen in der aus den Büchern und Filmen bekannten Sportart antreten. Das Ziel ist dabei, einen Ball in einen der drei Ringe des gegnerischen Teams zu befördern und den kleinen und wendigen goldenen Schnatz zu schnappen. Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer anschauen:

Sportfans kommen zusätzlich mit MLB The Show 24 auf ihre Kosten. Die Baseball-Simulation ist erst im März erschienen und verspricht die wohl authentischste Umsetzung der vor allem in den USA beliebten Sportart. Zu guter Letzt könnt ihr euch in Little Nightmares 2 einem kleinen, aber sehr guten Grusel-Abenteuer stellen.

Bonus: Vampire Survivors bei PlayStation Plus

Kein vollständiger Release, dafür eine neue Testversion für PlayStation Plus Premium User: das neu veröffentlichte Vampire Survivors. Der actiongeladene Roguelike-Titel bietet eine fesselnde Mischung aus Retro-Grafik und packendem Gameplay und lässt sich für maximal 2 Stunden ausprobieren.

In einer dunklen, von Monstern und Untoten bevölkerten Welt übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen mutigen Helden, der sich Horden von Gegnern stellt. Das Ziel ist es, so lange wie möglich zu überleben und dabei verschiedene Waffen und Fähigkeiten zu sammeln, die nach und nach mächtiger werden. Jede Spielrunde bietet neue Herausforderungen, da die Gegnerwellen immer zahlreicher und gefährlicher werden. Dabei sorgt die einfache Steuerung für einen schnellen Einstieg, während die stetig ansteigende Schwierigkeit auch erfahrene Spieler fordert. Durch das Freischalten neuer Charaktere, Waffen und Power-ups bleibt das Spiel spannend und abwechslungsreich.

Vampire Survivors gilt als ein Spiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist, und dabei eine enorme Suchtgefahr birgt. Ideal für kurze, intensive Spielsessions und und stundenlangen Spielspaß.