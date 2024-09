Borderlands 4: Gearbox bestätigt vier neue Vault-Hunter

Timmins hob hervor, wie wichtig es sei, solche Konzepte weiterzuentwickeln und nicht einfach zu wiederholen. So wurde etwa die Sirenen-Figur Amara in Borderlands 3 deutlich körperlicher und näher am Nahkampf gestaltet, um die Dynamik und den Spielstil zu variieren. „Es ist entscheidend, dass wir nicht auf Routinedesigns zurückgreifen, sondern den Spielern immer neue, spannende Erlebnisse bieten“, so Timmins.

Auf der PAX West wurden am vergangenen Wochenende auch einige neue Konzeptzeichnungen enthüllt, die einen ersten Eindruck von den kommenden Charakteren bieten. Wie in den vorangegangenen Titeln geht es Gearbox nicht nur darum, neue Figuren einzuführen, sondern auch darum, den Spielern die Erfüllung bestimmter „Machtfantasien“ zu ermöglichen.

