Son and Bone: Der Overkill-Dino-Shooter erscheint schon am Mittwoch

Hier treffen Spieler auf eine beeindruckende Auswahl an Dinosauriern. Vom schnellen Raptor bis hin zum gigantischen T-Rex – jeder Dinosaurier stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Die Spieler haben zudem Zugriff auf ein Arsenal an Waffen aus verschiedenen Epochen, von klassischen Revolvern bis hin zu modernen Raketenwerfern, die für die totale Vernichtung sorgen.

Son and Bone ist ein rasanter Ego-Shooter, der Spieler in die Rolle von Sam Judge versetzt, einem entschlossenen Sheriff, der sich nach einer spektakulären Verfolgungsjagd plötzlich in einer fremden, prähistorischen Welt wiederfindet. Die Handlung beginnt mit der Jagd auf einen berüchtigten Banditen, der eine Farm überfallen und einen Einheimischen entführt hat. Doch statt den Gesetzlosen zur Strecke zu bringen, wird Sam in eine Welt katapultiert, die von gefährlichen Dinosauriern und prähistorischen Kreaturen beherrscht wird.

TeamKill Media versucht es mit einer Art Stealth-Release und veröffentlicht ihren Overkill-Dino-Shooter Son and Bone bereits am morgigen Mittwoch. Hier trifft Old-School-Action auf auf ein beliebtes Setting.

What do you think?