PS6 und Next Xbox: KI könnte zum größten technologischen Sprung beim Gaming beitragen

Die nächste Generation von Spielkonsolen – PS6 und Next Xbox – könnten dank des Einsatzes von maschinellem Lernen (KI) den größten technologischen Sprung in der Geschichte der Gaming-Konsolen vollziehen. Die Art und Weise, wie Spiele entwickelt, dargestellt und erlebt werden, stünden damit vor einer neuen Revolution und die Grenzen des bislang möglichen würden weit verschoben.

Zu dieser Einschätzung kommt Digital Foundry, die sich dabei auf Annahmen stützen, wonach KI eine zentrale Rolle in der nächsten Konsolengeneration spielen wird. Einen Vorgeschmack darauf wird es noch in diesem Jahr mit der PS5 Pro geben. Microsoft hatte zuvor angedeutet, dass die nächste Xbox-Generation einen starken Fokus auf KI legen wird, denen Branchenexperten in vielen Aspekten beipflichten. Auch Sony ist sich der Bedeutung dieser Technologie bewusst, wie die Einführung der PlayStation Spectral Super Resolution-Technologie in der PS5 Pro zeigt. Dies sind jedoch nur erste Schritte in eine Zukunft, in der maschinelles Lernen eine immer größere Bedeutung für die Verbesserung von Grafik- und Performance-Möglichkeiten der Konsolen haben wird.

PS5 und Xbox Series X|S konnten Versprechen nicht einlösen

Maschinelles Lernen hat somit das Potenzial, zahlreiche Bereiche des Gaming-Erlebnisses grundlegend zu verbessern. Ein zentraler Aspekt ist die Verbesserung der Grafikdarstellung. Traditionell wird die Grafikqualität in Spielen durch die Hardwarekapazitäten, wie die GPU-Bandbreite, eingeschränkt. Bei der aktuellen Konsolengeneration stellte sich heraus, dass trotz der anfänglichen Versprechen, Spiele in nativer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde darstellen zu können, diese Leistung nicht immer vollständig erreicht wird.

Durch den Einsatz von maschinellem Lernen könnten jedoch bedeutende Engpässe überwunden werden. Maschinelles Lernen ermöglicht es, komplexe Berechnungen und Aufgaben wie die Darstellung von hochauflösenden Texturen und realistischen Materialien effizienter zu gestalten. Dies könnte dazu führen, dass die PS6 und die nächste Xbox Spiele in echter 4K-Auflösung bei konstanten 60 FPS liefern wird, ohne die Einschränkungen, die die aktuelle Generation noch behindern.

KI wird Entwicklungsprozesse einfacher gestalten

Ein weiteres Feld, in dem maschinelles Lernen eine entscheidende Rolle spielen könnte, sind Entwicklungsprozesse. Hierbei könnte maschinelles Lernen dazu verwendet werden, um dynamisch realistischere und detailreichere Umgebungen zu schaffen, die sich automatisch an die Hardwarekapazitäten anpassen. Dies würde nicht nur zu einer besseren visuellen Qualität führen, sondern auch die Entwicklungsprozesse von Spielen effizienter gestalten, indem es den Entwicklern ermöglicht, auf vorgefertigte maschinell optimierte Modelle zurückzugreifen.

Zusätzlich könnten durch maschinelles Lernen auch die KI-Elemente in Spielen deutlich verbessert werden. NPCs könnten dadurch realistischere und intelligentere Verhaltensweisen an den Tag legen, die auf das Spielerhandeln dynamisch reagieren. Dies würde das Spielerlebnis immersiver und reichhaltiger gestalten und neue Möglichkeiten für innovative Gameplay-Mechaniken schaffen. Letzten Berichten zufolge hat Rockstar Games bereits Patente angemeldet, die auf genau solche Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Insgesamt ist der Einsatz von maschinellem Lernen in der nächsten Konsolengeneration ein spannendes und vielversprechendes Thema, das die Gaming-Landschaft vermutlich nachhaltig prägen könnte. Der Launch der neuen Konsolen wird allerdings erst in einigen Jahren erwartet.