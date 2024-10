Until Dawn: Das sagen die ersten Tests und Reviews zum Remake

Obwohl das Remake von Until Dawn seit dem vergangenen Freitag erhältlich ist, treffen erst über das vergangene Wochenende die ersten Tests und Reviews zum Spiel ein. Wir geben euch einen kurzen Überblick, ob es die Neuauflage schafft zu überzeugen oder besser, das Original zu übertreffen. Darin zeigt sich, dass die Meinungen zum Spiel durchaus gemischt sind. Während einige das Remake in hohen Tönen loben, sind andere weniger überzeugt, vor allem, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft.

Ein gemischter Empfang

Zum aktuellen Zeitpunkt sind bisher nicht viele Reviews zu Until Dawn veröffentlicht, was möglicherweise darauf hinweist, dass das allgemeine Interesse am Remake nicht besonders groß ist. Schließlich stellt sich seit der Ankündigung die Frage, wie notwendig ein Remake wirklich ist, wenn das Original bei vielen Spielern noch in lebhafter Erinnerung geblieben ist. Die bisherigen Bewertungen deuten darauf hin, dass das Original auch heute noch seinen Zweck erfüllt. Einige ausgewählte Meinungen der Fachpresse verdeutlichen dies:

Laut COG bleibt das Remake der Essenz des Originals treu und schafft es gleichzeitig, die Grafik und das Gameplay an heutige Standards anzupassen. Besonders die grafische Überarbeitung wird hervorgehoben, die den Realismus steigert und die Atmosphäre des Spiels deutlich verbessert. Auch die Kameraführung sei optimiert worden, was das Spiel flüssiger und immersiver mache. Allerdings könnten langjährige Fans, die das Original bereits kennen, die neuen Inhalte als begrenzt empfinden. Trotzdem vergab COG eine Bewertung von 8,5 von 10 Punkten.

Hobbyconsolas lobt ebenfalls die optische Qualität des Remakes, merkt jedoch an, dass es bei 30 FPS stottert und die Animationen teilweise übertrieben wirken. Auch der Preis sei im Vergleich zu anderen Remakes oder Remastern nicht ausreichend angepasst. Trotz dieser Mängel sei das Spiel visuell beeindruckend, auch wenn der hohe Preis den Gesamteindruck für viele Spieler trüben könnte. Hier vergab die Redaktion 7,9 von 10 Punkten.

Kein großartiger Mehrwert im Remake

Weniger begeistert zeigt sich PushSquare, die bemängeln, dass das Remake zwar grafisch aufpoliert wurde, aber keinen nennenswerten Mehrwert im Gameplay biete. Besonders der hohe Preis im Vergleich zum Original und die fehlende Möglichkeit eines vergünstigten Upgrades für Besitzer der Originalversion stoßen auf Kritik. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass das Spiel auf der PS5, trotz Abwärtskompatibilität, mit der halben Bildrate des Originals läuft. Am Ende gab es von PushSquare nur 6 von 10 Punkten.

Der aktuelle Metascore für das Remake von Until Dawn liegt bei 72 Punkten, basierend auf 10 Kritiken. Im Vergleich dazu erhielt das Original von 2015 einen etwas höheren Metascore von 79, basierend auf über 100 Kritiken.

Until Dawn ist ab sofort für PS5 und PC erhältlich. Auf letzterer Plattform scheint der Start jedoch genauso verhalten zu sein, wie die aktuellen Reviews.