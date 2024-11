My First Gran Turismo: Testversion für PS5 und PS4 durchläuft erstes Rating

Für alle, die schon immer von einem Einstieg in die Welt von Gran Turismo geträumt haben, gibt es großartige Neuigkeiten: Die kostenlose Testversion „My First Gran Turismo“ wurde in Taiwan für PS4 und PS5 freigegeben. Dieses besondere Angebot richtet sich sowohl an Neulinge als auch an Veteranen, die ihre Liebe zur Serie auffrischen möchten.

Sony hat die Testversion als Teil der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der PlayStation angekündigt, die im Dezember ihren Höhepunkt erreichen. My First Gran Turismo wurde entwickelt, um die Essenz des legendären Franchises einzufangen und einen Vorgeschmack auf das große Spiel zu bieten. Mit beliebten Autos, spannenden Events und ikonischen Strecken sollen die Spieler nicht nur Nostalgie, sondern auch die Faszination des virtuellen Rennsports spüren.

My First Gran Turismo Release in Sicht?

Die Freigabe in Taiwan (via Gematsu) deutet darauf hin, dass ein globaler Launch möglicherweise nicht mehr weit entfernt ist. Es gibt sogar Gerüchte, dass die Testversion am Jubiläumstag selbst weltweit erscheinen könnte. Wer also in der Weihnachtszeit Benzin im Blut spüren möchte, sollte die Augen offen halten!

Parallel dazu bleibt auch das Hauptspiel spannend: Ein aktuelles Update für Gran Turismo 7 bringt fünf neue Fahrzeuge, darunter Klassiker und moderne Modelle, sowie drei zusätzliche World Circuit-Events. Zudem können Spieler gegen die KI-Rennlegende Gran Turismo Sophy antreten und ihre Fähigkeiten auf weiteren Strecken unter Beweis stellen. On top gibt es die Unterstützung für die PS5 Pro, mit der das Spiel in 8K glänzt.

Ob als Einstieg oder als Ergänzung zu Gran Turismo 7 – My First Gran Turismo ist ein perfekter Grund, das Steuer in die Hand zu nehmen und die Welt des virtuellen Motorsports zu erleben. Und das möglicherweise schon in absehbarer Zeit.