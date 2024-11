State of Play, DualSense Edge und Pulse-Headsets bald mit spannenden Updates?

Sony steht offenbar kurz davor, seine Palette an PS5-Zubehör um neue schwarze Versionen zu erweitern. Es wird sogar über einen möglichen State of Play spekuliert, bei dem Sony eine ganze Reihe von Updates vorstellen wird. Einem Leak des bekannten Dataminers billbil-kun zufolge könnten der DualSense Edge-Controller, die kabellosen Pulse Elite-Kopfhörer sowie die Pulse Explore-Ohrhörer noch vor Weihnachten in einer schwarzen Farbvariante erhältlich sein. Dies wäre ein willkommenes Update für alle, die ihrem Gaming-Setup einen eleganten und minimalistischen Look verleihen möchten.

Mehr als nur eine neue Farbe?

Angesichts jüngster Spekulationen, Sony plane zum 30-jährigen Jubiläum der Konsole eine State of Play oder einen PlayStation Showcase, stellt der Leaker die Frage, ob tatsächlich ein Event geplant ist. Zwar kann er dies nicht mit Sicherheit bestätigen, doch scheint festzustehen, dass PlayStation-Ankündigungen in der Pipeline sind.



Bislang war das PS5-Zubehör fast ausschließlich in Weiß verfügbar, abgesehen von Sondereditionen wie dem DualSense Edge zum 30. Jubiläum. Die neuen schwarzen Varianten sollen zu den gleichen Preisen wie die weißen Versionen erhältlich sein:

DualSense Edge Wireless Controller : 199,99 $ / 209,99 £ / 239,99 €

: 199,99 $ / 209,99 £ / 239,99 € Pulse Elite Wireless Headphones : 149,99 $ / 129,99 £ / 149,99 €

: 149,99 $ / 129,99 £ / 149,99 € Pulse Explore Wireless Earbuds: 199,99 $ / 199,99 £ / 219,99 €

Obwohl es sich dabei nur um eine Farbänderung handelt, könnte dies die Nachfrage steigern, da Schwarz von vielen als schlichtere und modernere Wahl angesehen wird. Ein Event wie der State of Play wäre jedenfalls eine gute Gelegenheit, um diese vorzustellen.

Timing perfekt gewählt?

Die Ankündigung könnte strategisch günstig vor Weihnachten erfolgen, um das Zubehör als ideales Geschenk zu positionieren. Kombiniert mit den aktuellen Black Friday-Angeboten von Sony, darunter Rabatte auf PS5-Konsolen, VR2-Bundles und PlayStation Plus-Abonnements, scheint Sony gezielt darauf abzuzielen, das Weihnachtsgeschäft auch mit Hardware und Zubehör zu dominieren.

Neben der Farbvariante für Zubehör sorgen Berichte über einen möglichen tragbaren PS5-Handheld für Aufmerksamkeit. Bloomberg zufolge arbeitet Sony derzeit an einem Gerät, das PS5-Spiele mobil spielbar machen soll. Die Entwicklung befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, sodass die Veröffentlichung in weiterer Ferne liegt.

Die Fans dürfen gespannt bleiben – sowohl auf die schwarzen Zubehörteile als auch auf zukünftige Hardware-Innovationen von Sony.