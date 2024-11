PS5 Portable könnte Steam Deck und Xbox Handheld den Kampf ansagen – Leak

Die Gerüchteküche brodelt: PlayStation arbeitet angeblich an einem neuen Handheld, der PS5-Spiele nativ abspielen könnte – und damit direkt in Konkurrenz zu Steam Deck und Nintendo Switch treten würde. Berichte über derartige Pläne gibt es schon seit einiger Zeit, und sie werden derzeit durch einen Leak befeuert.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge befindet sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase, doch die Pläne könnten eine erneute Kehrtwende in Sonys Strategie markieren. Während sich die Japaner mit PlayStation Portal zunächst auf das Remote Play und und Streaming konzentriert haben, könnte der neue Handheld das Gaming-Erlebnis auf eine völlig neue Ebene heben.

Rückkehr zum echten Handheld-Gaming

Der Erfolg von Geräten wie dem Steam Deck hat gezeigt, dass die Nachfrage nach leistungsstarken Handhelds groß ist. Zwar hatte PlayStation mit der PSP und später der PS Vita bereits Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, doch der Fokus verlagerte sich mit der PS4 und PS5 auf Heimkonsolen. Der neue Handheld könnte diese Lücke schließen – und das rechtzeitig, bevor Xbox oder Nintendo mit eigenen Entwicklungen den Markt erobern.

Anders als das PlayStation Portal, das in erster Linie als Begleiter zur PS5 dient und auf Streaming setzt, soll das neue Gerät PS5-Titel nativ abspielen können. Spiele könnten direkt heruntergeladen werden. Dieser Schritt würde es Spielern ermöglichen, vollständig unabhängig von der PS5 zu sein. Damit hätte Sony einen direkten Konkurrenten zum Steam Deck & Co. am Start.

Ein Markt voller Rivalen

Während Sony an seinem Handheld tüftelt, schläft die Konkurrenz nicht. Microsoft arbeitet ebenfalls an einem Handheld, wie kürzlich bekannt wurde, und Nintendo bereitet derzeit aktiv den Launch der Nintendo Switch 2 vor. Das Ziel ist klar: die perfekte Balance aus Leistung und Erschwinglichkeit zu finden. Doch Sony könnte einen Vorteil haben: Die starke PS5-Bibliothek und die Möglichkeit, High-End-Spiele wie God of War oder Horizon unterwegs zu erleben, könnten ein entscheidender Pluspunkt sein.

Trotz der Aufregung gibt es viele Fragen: Wird der Handheld rechtzeitig zur PS5-Ära erscheinen, oder fällt er möglicherweise in den Übergang zur PS6 als dessen offizieller Begleiter? AMD arbeitet angeblich an einem uDNA-Chip der nächsten Generation, der beides vereint – Spielkonsole und Handheld. Sony hat bei der PS Vita jedoch auch erlebt, wie riskant ein Handheld-Projekt sein kann, wenn der Support und die Spieleauswahl nicht stimmen. Ein weiteres Problem ist die wachsende Konkurrenz, die den Markt mit attraktiven Alternativen überschwemmen könnte.

Der Handheld-Markt lebt auf

Die erneute Investition in Handheld-Gaming zeigt, dass PlayStation den Markt ernst nimmt und das Feedback der Spieler registriert. Mit der Möglichkeit, PS5-Spiele völlig unabhängig unterwegs zu spielen, könnte Sony eine neue Zielgruppe ansprechen und den Erfolg der PSP wiederholen. Wenn das Unternehmen dieses Mal die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zieht, könnte der kommende Handheld mehr als nur ein Rivale sein – er könnte das portable Gaming revolutionieren.

Ob Sony den Mut hat, den neuen Weg konsequent zu gehen, wird sich zeigen. Klar ist: Die Handheld-Renaissance ist in vollem Gange, und PlayStation ist bereit, wieder ein Wörtchen mitzureden. Bis dahin ist PlayStation Portal eine durchaus adäquate Option, die mit dem Cloud-Streaming einen absoluten Mehrwert erhalten hat. Wie sich PlayStation Portal dabei schlägt, erfahrt ihr in unserem aktuellen Re-Review.