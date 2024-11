AMDs uDNA soll auch in Sonys Next-Gen Handheld zum Einsatz kommen

Die Informationen (via Chiphell ) deuten darauf hin, dass Sony bei seiner kommenden Hardwaregeneration weiterhin auf AMD setzt. Insbesondere soll die sogenannte uDNA-Architektur in den GPUs der neuen Geräte zum Einsatz kommen, einschließlich der PS6, wie hier berichtet . Diese Architektur vereint AMDs bisher getrennte Technologien in einer einheitlichen Lösung und verspricht Effizienzsteigerungen. Für Spieler könnte dies nicht nur eine bessere Leistung bedeuten, sondern auch nahtlose Abwärtskompatibilität.

Der Handheldmarkt wurde heute nicht nur um das bedeutende Update für PlayStation Portal befeuert, Sony soll weiterhin an einem Next-Gen Handheld arbeiten, der mit der PS6 Hand in Hand geht. Laut einem chinesischen Hardware-Leaker namens zhangzhonghao könnte AMD erneut eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Hardware spielen.

