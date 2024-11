War Robots: Frontiers-Playtest – explosive Mech-Action startet heute

Fans von Mech-Shootern dürfen sich freuen: War Robots: Frontiers feiert seine Premiere auf Konsolen und lässt Spieler in den explosiven Kampf um die Vorherrschaft auf einem fernen Planeten ziehen.

MY.GAMES startet hierzu den ersten Konsolen-Playtest auf PlayStation und Xbox, der bis zum 4. Dezember läuft. Dieser Test gibt den Spielern die Chance, das Spiel in all seiner Pracht zu erleben, bevor die endgültige Version Anfang 2025 erscheint.

War Robots: Frontiers setzt auf gigantische Schlachten

In War Robots: Frontiers treten Teams von sechs Spielern gegeneinander an, steuern gigantische Kriegsmaschinen und liefern sich packende, taktische Gefechte auf dem neu entdeckten Planeten der Wilden Zehn. Hier kämpfen drei Megakonzerne um die Vorherrschaft – ein heißer Wettbewerb im Stil eines kalten Krieges, in dem nur der Stärkste überlebt. Als Spieler begibt man sich in das Cockpit eines von fünf verschiedenen Mechs, die allesamt individuell anpassbar sind. Die Auswahl reicht von defensiven Giganten über taktische Flankierer bis hin zu wilden Angreifern. Durch eine Vielzahl an Waffen, Modulen und Titan-Mechs entstehen fast unbegrenzte taktische Möglichkeiten, die das Schlachtfeld dynamisch und unvorhersehbar machen.

Der Playtest bietet gleich mehrere spannende Features. Spieler können sich auf drei aufregende Karten freuen: die feurige Raffinerie Catalyst, die beeindruckende Industriezone von Fissure und das städtische Areal von Spectrum. In drei Spielmodi – Warp Rush, Team Deathmatch und Last Robot Standing – sind schnelle Entscheidungen gefragt, denn jedes Teammitglied muss seine Roboter mit Bedacht einsetzen, um strategische Vorteile zu erlangen. Besonders im Last Robot Standing-Modus wird die Jagd auf den Gegner zur Herausforderung, bei der es um viel mehr geht als nur schnelle Reaktionen: Kluges Teamplay und vorausschauende Planung sind der Schlüssel zum Erfolg.

Der Playtest ist zudem das Sprungbrett für alle, die sich für den kommenden Release von War Robots: Frontiers rüsten wollen. Wer teilnehmen möchte, kann sich über eine spezielle Website für den Test anmelden – um schnell den Zugang zu den gigantischen Mechs zu sichern.