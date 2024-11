Gran Turismo 7: Update 1.54 – Neuer Content und ein offenes Geheimnis

Der Höhepunkt des Updates ist jedoch die Feier der Gran Turismo World Series, die mit einem speziellen Rennen zelebriert wird. Spieler können am 21. November die gleiche Action erleben, wie sie auch beim Weltfinale 2024 in Amsterdam zu sehen ist. Dabei werden die besten Fahrer der Welt in zwei großen Wettbewerben – dem Manufacturers Cup und dem Nations Cup – gegeneinander antreten, wobei Spieler bis zu 1.000.000 Cr. verdienen können.

Auch auf der Rennstrecke tut sich einiges: Fünf neue Events sind nun in den World Circuits verfügbar. Von der charmanten Atmosphäre des Jimny Cups auf Grand Valley South bis hin zu den anspruchsvollen Herausforderungen im Porsche Cup auf dem legendären Laguna Seca – es gibt viel zu tun. Für die wahren Geschwindigkeitsjäger bietet das „Race of Turbo Sportscars“ auf dem Mount Panorama Circuit zusätzlich eine echte Herausforderung.

