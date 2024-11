Cyberpunk 2077: Schlechte Nachrichten für PS5 Pro Besitzer

Die Hoffnung stirbt zwar bekanntlich zuletzt, aber aktuell sollten sich Fans nicht allzu viele Illusionen machen. Der Silberstreif am Horizont: Auch ohne spezifischen PS5 Pro Patch profitiert das Spiel von der stärkeren Hardware. Insgesamt läuft es stabiler – und Night City ist auch so ein optisches Meisterwerk. Vielleicht ist das für den Moment genug.

We currently have no plans for PS5 Pro patch

Und beschäftigt sind sie tatsächlich: Mit Projekten wie der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 und dem neuen The-Witcher-Titel laufen bei CDPR die Entwicklungsmaschinen auf Hochtouren. Aber genau hier liegt das Problem. In einer Zeit, in der andere Studios gezielt Updates für neue Hardware veröffentlichen, wirkt CDPRs „keine Pläne“-Haltung fast schon wie eine vertane Chance.

What do you think?