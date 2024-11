PS5 Slim 30th Anniversary Edition: neuer Restock diesen Donnerstag – die letzte Chance?

„Bei Sony Interactive Entertainment sind wir überzeugt: Der Anfang prägt die Geschichte. Deshalb lassen wir die Wurzeln der originalen PlayStation in unseren neuesten PS5-Produkten lebendig werden – als Hommage an drei Jahrzehnte Gaming-Leidenschaft. Während die Technologie voranschreitet, bleiben wir unserer Mission treu: Innovationen zu schaffen, die jeden Moment Ihrer PlayStation-Reise unvergesslich machen.“

Das Jubiläums-Bundle, das eine PS5 Slim Digital Edition in Grau und einen passenden DualSense-Controller umfasst, ist eine Hommage an die erste PlayStation . Zusätzlich enthält das Bundle exklusive Extras, die das Herz jedes PlayStation-Fans höherschlagen lassen. Mit einem Preis von 499,99 Euro bleibt das Paket im Vergleich zu aktuellen Standardkonsolen fair.

Sony bereitet sich darauf vor, die PS5 Slim 30th Anniversary Edition zusammen mit den beliebten DualSense- und DualSense Edge-Controllern noch einmal in die Regale zu bringen. Am 21. November um 10 Uhr wird der PlayStation Direct Online-Shop erneut mit Nachschub versorgt. Doch Achtung: Die streng limitierte PS5 Pro 30th Anniversary Edition bleibt weiterhin Mangelware, ebenso wie PlayStation Portal.

What do you think?