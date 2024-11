Black Friday Week: Die besten Deals für Gamer

Die Black Friday Week ist endlich da, und Gamer können sich erneut auf sensationelle Angebote freuen! Egal, ob ihr auf der Suche nach den neuesten Blockbuster-Games, Gaming-Zubehör oder einer neuen Konsole seid – diese Woche bietet alles, was euer Zockerherz höherschlagen lässt.

PS5 Games zum Schnäppchenpreis

Beliebte Titel wie Star Wars Outlaws, EA Sports FC 25 oder The Crew Motorfest sind in vielen Online-Shops deutlich reduziert. Auch ältere Klassiker gibt es oft zu Tiefstpreisen. Halte Ausschau nach Bundles, die Spiele inklusive DLCs beinhalten – hier sparst du doppelt.

Gaming-Zubehör im Angebot

Neben Games sind auch Headsets, Controller und SSDs oft drastisch im Preis gesenkt. Marken wie Seagate, Logitech oder Turtle Beat locken mit satten Rabatt. Besonders lohnenswert sind Angebote für PS5-SSD oder Lenkräder, die dein Spielerlebnis auf ein neues Level heben können.

PlayStation Black Friday startet am Freitag

Die richtigen PlayStation-Angebote starten allerdings erst am morgigen Freitag. Wer schon länger mit einer PS5 Slim oder dem PlayStation VR2 geliebäugelt hat, sollte dann zuschlagen: Attraktive Deals stehen in den Startlöchern! Darunter die PS5 Slim, DualSense Wireless-Controller, PlayStatin Plus und die offiziellen PlayStatiion Elite Wireless-Headset. Auch für Individualisten ist gesorgt – mit reduzierten PS5-Konsolen-Covern.

Schon heute warten erste Highlights darauf, entdeckt zu werden – ein Vorgeschmack auf das, was ab dem morgigen Freitag richtig durchstartet. Die ganz großen Kracher stehen in den Startlöchern und versprechen Deals, die man nicht verpassen sollte. Doch das ist erst der Anfang: Besondere Angebote und exklusive Highlights werden wir fortlaufend ergänzen, um euch das Beste aus der Aktion zu bieten. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizuschauen!