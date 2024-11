Black Friday 2024: Die besten PlayStation-Deals für Gaming-Fans

Die Weihnachtszeit rückt näher, und das bedeutet für Gamer vor allem eins: Black-Friday-Angebote! PlayStation startet auch dieses Jahr eine beeindruckende Rabattaktion, die vom 22. November bis 2. Dezember läuft. Ob Spiele, Hardware, Zubehör oder exklusive Services – hier ist für jeden etwas dabei. In diesem Artikel zeigen wir euch, warum ihr diese Deals nicht verpassen solltet.

Rabatte auf Spiele im PlayStation Store

Wenn ihr euren Spielekatalog erweitern möchtet, ist der PlayStation Store der richtige Ort für euch. Hunderte digitale Spiele für PS4 und PS5 warten darauf, entdeckt zu werden – und das zu reduzierten Preisen. Titel wie „EA Sports FC 25“, „Star Wars Outlaws“ oder „Hogwarts Legacy“ stehen ganz oben auf der Liste. Ein absolutes Highlight: Alle Rabatte sind regional angepasst. Ab dem 22. November lohnt sich also ein Blick in den PlayStation Store, um die besten Deals in eurer Nähe zu sichern.

Wer schon lange überlegt, sich eine PS5 Slim oder PlayStation VR2 zuzulegen, kann jetzt ebenfalls zuschlagen. Geplant sind unter anderem Angebote für das neue PS5 Fortnite Cobalt Star Bundle, DualSense Wireless-Controller und das Pulse Elite Wireless-Headsets. Für Individualisten sind sogar reduzierte PS5-Konsolen-Cover verfügbar. Aber Vorsicht: Die Bestände sind begrenzt! Der vorherige Leak spricht von Rabatten von bis zu 200 Euro auf Hardware.

Auch bei lokalen und internationalen Händlern gibt es exklusive Black-Friday-Deals. Besonders beliebt ist das PS5-Bundle mit Fortnite-Specials. Die genauen Details teilen wir, sobald der Black Friday gestartet ist.

PlayStation Plus am Black Friday: Günstiger zocken und mehr genießen

Wer von PlayStation Plus profitieren möchte, kann sich bis zu 30 % Rabatt auf eine 12-monatige Mitgliedschaft sichern. Aktuelle Mitglieder sparen beim Upgrade auf Extra oder Premium ebenfalls kräftig. Damit genießt ihr nicht nur Online-Multiplayer, das neue Cloud-Gaming auf PlayStation Portal und exklusive Rabatte, sondern erhaltet Zugriff auf Spielehits wie „The Last of Us Part I“, „GTA V“ oder „The Witcher 3: Wild Hunt“. On top: Im Premium-Tarif streamt ihr bis zu 100 Filme über die Sony Pictures Core App.

Black Friday 2024 ist somit eure Chance, PlayStation-Momente noch besser und günstiger zu machen. Egal ob ihr Gamer seid, Geschenke sucht oder euch selbst belohnen wollt – diese Angebote sind der ideale Einstieg in die festliche Saison.