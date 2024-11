PlayStation Portal Firmware 4.0.0 beseitigt Mikroruckler erheblich

Dieses Update markiert einen wichtigen Wendepunkt für PlayStation Portal. Mit flüssigerem Gameplay, stabileren Verbindungen und dem Zugang zu Cloud-Gaming zeigt Sony, wie man mit wenigen gezielten Maßnahmen ein System weiter revolutionieren kann. Einziger Wermutstropfen: Das Cloud-Streaming ist ausschließlich PlayStation Plus Premium-Nutzern vorbehalten. Dennoch steigt das Interesse am PlayStation Portal deutlich an und könnte damit zum begehrten Scaling-Objekt werden .

Ein Highlight des Updates ist zweifelsohne die Einführung der Cloud-Streaming-Beta. Diese neue Funktion, exklusiv für PlayStation Plus Premium-Mitglieder, ermöglicht es, ausgewählte PlayStation-5-Spiele direkt über das Handheld zu streamen. Damit wird die Funktionalität des Systems erheblich erweitert und es erhält endlich das Feature, das viele Fans von Anfang an vermisst haben. PlayStation Portal ist damit zu einem echten Must-Have geworden.

