Need for Speed Unbound Vol. 9: Lockdown – Nostalgie trifft auf Motorrad-Action

Neben einem überarbeiteten Speed Pass mit 75 freischaltbaren Inhalten, darunter der SUBARU Impreza WRX STI ’99 und der Honda Integra Type R ’98, können Fans die Need for Speed Unbound Ultimate Collection mit bis zu 80 % Rabatt erwerben. Dieses Paket enthält die Standard Edition, Premium-Inhalte und den neuen Vol. 9 Premium Speed Pass mit exklusiven Fahrzeugen und kosmetischen Anpassungen.

John Stanley, Senior Creative Director bei Criterion Games, verspricht ein einzigartiges Erlebnis: „Vol. 9 verbindet Nostalgie mit innovativem Gameplay, um das ultimative Need for Speed-Erlebnis zu schaffen. Es ist ein würdiger Meilenstein für das 30-jährige Jubiläum der Serie.“

Vol. 9 führt einen aufregenden Multiplayer-Modus mit PvPvE-Gameplay ein. In Dreierteams treten Spielergegen rivalisierende Crews an, erfüllen riskante Missionen und sichern wertvolle Beute, während sie von der Polizei gejagt werden. Ziel ist es, den Extraktionstruck zu erreichen – eine Herausforderung, die Geschick, Teamarbeit und Nervenstärke erfordert. Als Belohnung winken einige der begehrtesten Fahrzeuge des Spiels, darunter der legendäre Custom BMW M3 GTR ’05 aus „Most Wanted“.

Electronic Arts und Criterion Games setzen mit Need for Speed Unbound Vol. 9: Lockdown neue Maßstäbe in der Welt des Arcade-Racings. Dieses Update, das am 26. November erscheint , bringt nicht nur kultige „Most Wanted“-Vibes zurück, sondern auch eine Premiere: Spielerkönnen erstmals ein Motorrad, die BMW S 1000 RR 2019, steuern.

