Sony bereitet Übernahme von FromSoftware-Inhaber Kadokawa Games vor – Bericht

Was auch immer die Wahrheit hinter den Verhandlungen ist, die Spannung in der Branche steigt. Ob Sony tatsächlich zuschlägt, bleibt abzuwarten – doch die potenziellen Auswirkungen dieses Deals sind kaum zu unterschätzen. Fans von FromSoftware können nur hoffen, dass ihre Lieblingsspiele auch in Zukunft den unverkennbaren kreativen Touch behalten.

Dass diese Meldung gerade jetzt aufkommt, ist kein Zufall. Mit der jüngsten Veröffentlichung der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree , die als potenzieller Anwärter für das Spiel des Jahres 2024 gehandelt wird, ist FromSoftware aktueller denn je. Sony könnte mit der Übernahme versuchen, seine Gaming-Dominanz weiter auszubauen und den Zugriff auf zukünftige Hits von FromSoftware zu sichern. Zudem stünden die Chancen auf ein Remake oder Remaster von Bloodborne deutlich höher.

Kadokawa, ursprünglich 1945 als Verlag gegründet, hat sich über die Jahrzehnte zu einem breit aufgestellten Medienimperium entwickelt, das neben Büchern und Filmen auch Videospiele umfasst. FromSoftware, 1986 ursprünglich für Business-Software gegründet, fand in den 1990er Jahren seine wahre Berufung in Videospielen. Heute gilt das Studio als eine der kreativsten Schmieden der Branche, bekannt für Meisterwerke wie die Dark Souls-Reihe, Bloodborne und natürlich Elden Ring.

Sollte dieser Deal zustande kommen, könnte er die Gaming-Landschaft nachhaltig verändern. Kadokawa hält derzeit 70 % der Anteile an FromSoftware, während Sony bereits rund 14 % besitzt. Zudem verfügt Sony über einen kleinen Anteil an der Kadokawa Corporation selbst. Auch der chinesische Technologieriese Tencent mischt mit und hält einen Teil des Unternehmens.

Die Verhandlungen befinden sich angeblich in einem fortgeschrittenen Stadium, und ein Vertragsabschluss könnte bereits in den kommenden Wochen erfolgen. Weder Sony noch Kadokawa haben sich bislang jedoch zu diesen Gerüchten geäußert, doch die Informationen wurden laut Reuters von zwei vertrauenswürdigen Quellen bestätigt.

What do you think?