Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered – Raziel’s Skills im neuen Trailer

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered erscheint am 10. Dezember 2024.

Die Spieler tauchen darin in eine düstere Welt voller Verrat und Rache ein, in der sie als Raziel nach Jahrhunderten des Verrats durch deinen Meister Kain erneut auferstehen Mit überarbeiteter Grafik und verbesserter Atmosphäre können sie den epischen Konflikt zwischen den beiden Legenden in neuem Glanz erleben.

Zum 25. Jubiläum von Soul Reaver präsentiert Aspyr Media einen neuen Trailer, der die einzigartigen Fähigkeiten von Raziel in den Remastered-Versionen von Legacy of Kain: Soul Reaver und Soul Reaver 2 zeigt.

What do you think?