PlayStation Portal droht das nächste Scalper-Objekt zu werden, jetzt zugreifen

Mit dem brandneuen Cloud-Gaming-Feature könnte PlayStation Portal zudem das heißeste Weihnachtsgeschenk des Jahres werden. Zum regulären Preis von 219,99 Euro bietet es plötzlich so viel mehr und entwickelt sich zum unverzichtbaren Accessoire für jeden echten PS5-Gamer. Also, liebe PlayStation-Fans: Wer schnell ist, sichert sich jetzt das PlayStation Portal, bevor die Scalper wieder zuschlagen!

Die Prognose? PlayStation Portal könnte schon bald ausverkauft sein, und dann heißt es wieder: Geduld haben oder mit den verhassten Scalpern handeln. Die Erfahrung vom Launch des Handhelds zeigt, dass dies kein neues Szenario ist. Wer nicht tief in die Tasche greifen will, sollte jetzt zuschlagen, bevor PlayStation Portal zum begehrten Sammlerstück wird und ein monatelanger Lieferengpass entsteht.

Unser Tipp: Bei Media Markt und Saturn ordern und heute noch in den meisten Märkten per Click-and-Collect abholen. Sicher ist sicher!

Sony hat mit der Ankündigung von Cloud-Gaming auf PlayStation Portal erneut einen Volltreffer gelandet. Der Handheld wird jetzt komplett unabhängig von der PS5 – endlich mal frei von der heimischen Konsole! Zocken von überall in gestochen scharfer Streaming-Qualität, verspricht Sony. Und das Beste? Bereits in der Beta-Phase stehen über 120 Titel zur Auswahl, was das Interesse am PlayStation Portal durch die Decke gehen lässt.

Es passiert immer wieder – ein Gadget, das gestern noch völlig uninteressant schien, ist morgen unverzichtbar. Und wir alle wissen, was das bedeutet: Der Startschuss für die Scalper ist gefallen, und die Schlacht um verfügbare Einheiten hat begonnen. Wer nicht in die endlosen Scalper-Schlangen greifen möchte, sollte jetzt schnell handeln.

