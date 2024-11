Blindfire Early Access: Pitch-Black Shooter startet heute auf PS5

Blindfire spielt in einer futuristischen, dystopischen Welt, in der die Elite illegale Blutsportarten feiert. Die Teilnehmer? Gladiatoren auf der Suche nach Ruhm. Die Herausforderung? Ein mörderisches Versteckspiel in stockfinsteren Arenen, in denen jede Bewegung und jeder Schuss deine Position verrät.

Der Countdown läuft: Heute fällt der Startschuss für den Early Access des Pitch-Black Multiplayer-Shooters Blindfire auf PS5. Entwickler Double Eleven bringt die packende Mischung aus Adrenalin, Taktik und purem Überlebenswillen nun auch auf Sonys Konsole, nachdem sein Debüt bereits am 17. Oktober für Xbox Series und PC stattfand. Jetzt haben auch PS5-Spieler die Chance, sich in die dunklen Arenen der Unterwelt zu stürzen, wo blendende Neonlichter und die Versprechen von Ruhm und Reichtum eine gefährliche Falle legen.

