Dragon Age: The Veilguard Verkaufszahlen offenbar hinter den Erwartungen

Offizielle Zahlen zu den einzelnen Titeln liegen bislang keine vor. Bioware sieht in Dragon Age: The Veilguard allerdings eine Art Wendepunkt für das Studio und möchte damit an frühere Erfolge anknüpfen .

Ein Lichtblick ist hingegen die Performance von Call of Duty: Black Ops 6. Trotz Veröffentlichung auf Game Pass sorgte der Titel für einen 12,4 %-Anstieg der Spieleverkäufe in Europa. Besonders bemerkenswert: Die PlayStation-Verkäufe des Spiels stiegen im Vergleich zu Modern Warfare 3 um 26 %.

Die Verkaufszahlen des nicht ganz unumstrittetenen Dragon Age: The Veilguard und Silent Hill 2 starteten in Europa offenbar enttäuschend. Laut aktuellen GSD-Daten, die von Christopher Dring von GamesIndustry.biz geteilt wurden, lagen die Ergebnisse im Einführungsmonat unter den Erwartungen.

