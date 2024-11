PS6: AMDs neue uDNA-GPU und Zen-5 Architektur im Einsatz?

Die PS5 ist seit vier Jahren auf dem Markt, und die erst kürzlich veröffentlichte PS5 Pro signalisiert klar, dass wir uns in der Mitte dieser Konsolengeneration befinden. Doch während sich die Gaming-Welt an die verbesserte Pro-Version gewöhnt, rücken erste Spekulationen über die nächste Generation in den Fokus: die PlayStation 6.

PS6 mit uDNA-GPU?

Laut dem chinesischen Hardware-Leaker zhangzhonghao, zitiert von Insider Gaming, könnte die PS6 mit einer neuen AMD-GPU- und CPU-Architektur aufwarten. Dabei ist die Rede von einer uDNA-GPU, die in der kommenden Radeon-9000-Serie für PC-Gamer erwartet wird. Auf der Prozessorseite stehen AMDs Zen4- oder sogar Zen5-Architektur im Raum, je nach finalem Entwicklungszeitpunkt.

Dass AMD auch bei der nächsten PlayStation die Hardware stellt, dürfte wenig überraschend sein. Schließlich haben AMD-Chips bereits die PS4, PS5 und sogar Microsofts Xbox-Serien angetrieben. Spannend ist jedoch, welche Leistungssteigerungen die neue Architektur mit sich bringen könnte. Die uDNA-GPU verspricht, mit fortschrittlichen Technologien wie Raytracing und KI-gestütztem Upscaling noch realistischere Grafiken und flüssigere Spielerlebnisse zu bieten. Dies ist genau das, was die PS5 Pro derzeit in Ansätzen versucht. Eine auf KI zugeschnittene Architektur wäre also der nächste logische Schritt. Die Zen5-Architektur könnte zudem eine deutlich höhere Effizienz und Performance garantieren – ein Segen für anspruchsvolle AAA-Titel und kommende Open-World-Giganten.

PS5 Pro ein Blick in die Zukunft?

Ein Blick auf die PS5 Pro zeigt, wie wichtig Hardware-Upgrades für Konsolenspieler sind. Trotz nur moderater Verbesserungen sorgt die stärkere GPU für spürbare Unterschiede, abhängig vom Spiel. Es ist daher spannend, sich vorzustellen, was eine vollständig neue Architektur leisten könnte, wenn sie speziell für die PS6 optimiert wird.

Natürlich bleibt alles bisher Spekulation, und Sony hüllt sich wie gewohnt in Schweigen. Doch eines ist sicher: Mit jeder neuen Konsolengeneration wachsen die Erwartungen, und die PS6 scheint keine Ausnahme zu sein. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter zu spekulieren – und die PS5 Pro zu genießen.