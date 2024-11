EA Sports F1 24: Kostenloses Spielwochenende mit exklusiven Belohnungen und 8K-Gaming

Electronic Arts hat großartige Neuigkeiten für Fans des virtuellen Motorsports: EA Sports F1 24 wird vom 21. bis 25. November im Rahmen eines „Free To Play“-Wochenendes kostenlos spielbar sein. Doch das ist noch nicht alles – alle Spieler können eine einzigartige Lackierung, inspiriert vom dreifachen Weltmeister Max Verstappen, freischalten. Das exklusive Design wurde von dem renommierten Künstler Lefty Out There aus Los Angeles entworfen und spiegelt Verstappens Erfolge und Stil wider.

Mehr EP, 8K-Gaming und mehr

Neben dieser optischen Aufwertung gibt es auch handfeste Vorteile: Wer das Spiel während des Aktionszeitraums spielt, kann doppelte Podiumspass-EP sammeln. Das bedeutet schnelleres Freischalten von Belohnungen und Inhalten. Wer nach der Testphase weitermachen möchte, kann F1 24 zu einem reduzierten Preis erwerben – Fortschritte und Inhalte bleiben selbstverständlich erhalten.

Ein Highlight ist das neue PS5 Pro-Upgrade, das F1 24 in 8K-Auflösung erstrahlen lässt. Laut Lee Mather, Senior Creative Director für EA SPORTS F1 24, sei dies der perfekte Moment, das packende Saisonfinale auch virtuell nachzuerleben: „Mit der Spannung der Konstrukteurs- und Fahrermeisterschaft 2024 möchten wir, dass Spieler in das Cockpit springen und den Nervenkitzel eines F1-Fahrers hautnah spüren.“

Zusätzlich feiert das Spiel die letzten drei Saisonrennen mit der Champions-Lackierung, die bis zum 6. Januar via in-game Mail eingelöst werden kann. Neue Herausforderungen in „F1 World“ laden Spieler ein, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, etwa in einem Duell mit Oscar Piastri von McLaren, um die Chrom-Lackierung zu gewinnen.

Für Fans von Lewis Hamilton gibt es ein besonderes Schmankerl: Eine neue Challenge-Karriere beleuchtet die größten Momente des siebenfachen Weltmeisters. Spieler können in seine Fußstapfen treten, ikonische Rennen nacherleben und thematische Belohnungen verdienen. Ob Gelegenheitsspieler oder eingefleischter Fan – dieses kostenlose Wochenende ist der perfekte Einstieg in die Welt von F1 24. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die packende Formel-1-Action zu erleben und exklusive Inhalte zu sichern.