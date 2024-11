The Callisto Protocol erstrahlt auf der PS5 Pro in 8K: Lohnt sich ein zweiter Blick?

Mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserem ursprünglichen Review . Seitdem hat The Callisto Protocol zahlreiche Updates erhalten, die das Spielerlebnis spürbar verbessert haben. Damals lautete unser Fazit: „Wollte man Dead Space sein – und doch etwas völlig Eigenes schaffen? Das Spiel beeindruckt visuell und mit enormer Liebe zum Detail, verliert sich dabei jedoch spielerisch zu oft.“ Trotz kleiner Schwächen bleibt der Titel definitiv einen Blick wert.

Auch wenn The Callisto Protocol nicht den Status eines Klassikers erreicht hat, dürfte die PS5-Pro-Version für Horror-Fans, die Wert auf technische Perfektion legen, einen Blick wert sein. Vielleicht reicht der grafische Glanz allein aus, um Spieler erneut in die bedrückende Welt des Spiels zu ziehen – oder zumindest, um sie zu beeindrucken.

Technisch beeindruckend? Absolut. Spielerisch überzeugend? Das ist eine andere Frage. The Callisto Protocol ist der geistige Nachfolger von Dead Space, konnte das Publikum aber nur schwer erreichen. Doch die grafische Brillanz auf der PS5 Pro könnte einige dazu verleiten, dem Spiel eine zweite Chance zu geben. Die düsteren Umgebungen und gruseligen Monster wirken in 8K noch bedrohlicher, und die butterweichen 60 FPS im Leistungsmodus sorgen für eine angenehmere Spielerfahrung.

