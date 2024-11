Besiege: Mittelalterliche Zerstörung trifft auf die PS5

Die Konsolenversion umfasst eine umfangreiche Kampagne mit 55 Leveln, die in vier Königreichen spielt. Zusätzlich gibt es drei Sandbox-Level, in denen die Spieler ohne Grenzen experimentieren können. Für Technikfans bietet das Spiel zwei Grafikmodi: Leistung für flüssiges Gameplay und Qualität für die bestmögliche Optik.

In Besiege geht es um das Bauen und Zerstören. Spieler entwerfen und konstruieren Belagerungsmaschinen, mit denen sie Siedlungen, Burgen und sogar ganze Armeen dem Erdboden gleichmachen können. Ob Katapulte, Fluggeräte oder völlig absurde Konstruktionen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das fortschrittliche Physiksystem sorgt dafür, dass jede Maschine realistisch auf die Umgebung und Aktionen reagiert. Das Resultat? Spektakuläre Momente der Zerstörung und ein hohes Maß an kreativer Freiheit.

Fans von kreativen Sandbox-Spielen dürfen sich freuen: Besiege, das hochgelobte Physik-Bauspiel der Spiderling Studios, erscheint am 12. Dezember 2024 für die PlayStation 5. Nach fast einem Jahrzehnt erfolgreicher Weiterentwicklung auf dem PC bringt der Titel seine mittelalterliche Ingenieurskunst und seinen Zerstörungsdrang endlich auf die Konsole – und das in beeindruckender 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde.

