Empyreal: Neues Sci-Fi-Action-RPG für PS5 angekündigt

Sally Blake, CEO von Silent Games, ist stolz auf das, was ihr Team geschaffen hat: „Empyreal ist eine Liebeserklärung an Hardcore-RPG-Fans. Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das herausfordert, begeistert und lange im Gedächtnis bleibt.“

Die zentrale Figur der Geschichte ist ein Elite-Söldner, der sich der Herausforderung stellt, das Geheimnis des Monolithen zu lüften. Spieler können dabei nicht nur tief in die Erzählung eintauchen, sondern auch ihren Charakter individuell anpassen, Fähigkeiten freischalten und in actiongeladenen Kämpfen ihr Können unter Beweis stellen.

Die Handlung von „Empyreal“ nimmt die Spieler mit auf eine Expedition zu einem unerforschten Planeten in den entlegensten Winkeln der Galaxie. Dort wartet ein Monolith – ein Relikt einer längst vergangenen Zivilisation. Doch was zunächst wie eine Erkundungsmission klingt, entwickelt sich schnell zu einem Überlebenskampf. Automaten, die den Monolithen bewachen, stellen tödliche Hindernisse dar, und die wahren Geheimnisse des Bauwerks drohen, das Verständnis der Menschheit auf den Kopf zu stellen.

