Rückkehr nach Pirates’ Skyhold: Neverwinters neueste Erweiterung „As Above, So Below“ ist da!

Bereit, Segel zu setzen und die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften? Für „Neverwinter“ ab sofort die neueste Erweiterung verfügbar: „As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold“, die mit einer überarbeiteten Abenteuerzone, brandneuen Inhalten und natürlich jeder Menge epischer Beute an den Start geht.

Pirates’ Skyhold, einst bei der Veröffentlichung von „Neverwinter“ im Jahr 2013 vorgestellt, kehrt in neuem Glanz zurück. Doch diese schwebenden Inseln sind nicht nur ein Schauplatz für nostalgische Erinnerungen, sondern auch ein Hort düsterer Geheimnisse. Abenteurer reisen in die Vergangenheit, um das Schicksal jener zu ergründen, die in dieser verfluchten Region ihr Ende gefunden haben. Eine packende Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln erwartet die mutigsten Helden der Schwertküste.

Was gibt’s Neues in Neverwinter?

„Neverwinter“ setzt mit dieser Erweiterung auf frischen Wind in der Piratenwelt. Hier sind die Highlights:

Völlig überarbeitete Abenteuerzone: Pirates’ Skyhold wurde nicht nur grafisch aufgefrischt, sondern bietet auch neue Herausforderungen und Quests.

Pirates’ Skyhold wurde nicht nur grafisch aufgefrischt, sondern bietet auch neue Herausforderungen und Quests. Heldenhafte Begegnungen und einzigartige Monster: Sechs neue Begegnungen und zehn besondere Gegner warten darauf, von mutigen Abenteurern bekämpft zu werden.

Sechs neue Begegnungen und zehn besondere Gegner warten darauf, von mutigen Abenteurern bekämpft zu werden. Das Schreckensheiligtum: Dieses überarbeitete Gewölbe ersetzt das alte Schreckensgewölbe. Spieler können sich auf ein episches Boss-Finale freuen, das noch nie zuvor da war. Drei Schwierigkeitsgrade – von Normal bis Meister – garantieren, dass sowohl Gelegenheitsspieler als auch Gilden auf ihre Kosten kommen.

Dieses überarbeitete Gewölbe ersetzt das alte Schreckensgewölbe. Spieler können sich auf ein episches Boss-Finale freuen, das noch nie zuvor da war. Drei Schwierigkeitsgrade – von Normal bis Meister – garantieren, dass sowohl Gelegenheitsspieler als auch Gilden auf ihre Kosten kommen. Frische Belohnungen: Jeder Schwierigkeitsgrad bringt eigene, exklusive Beute mit sich. Meister-Abenteuer versprechen die ultimative Belohnung!

Jeder Schwierigkeitsgrad bringt eigene, exklusive Beute mit sich. Meister-Abenteuer versprechen die ultimative Belohnung! Spielkomfort auf neuem Niveau: Verbesserungen wie ein schneller Wechsel von Kräfte-Sets, optimierte Gildenverwaltung und das Massenspenden im Schatzlager erleichtern den Alltag der Spieler erheblich.

Nostalgie trifft auf Innovation

Die Erweiterung verbindet geschickt nostalgische Elemente mit modernen Verbesserungen. Langjährige Spieler werden sich freuen, bekannte Gefährten wie Celeste oder Makos in überarbeiteter Form wiederzusehen, während Neulinge die reiche Geschichte von Neverwinter durch frische Inhalte erleben können. Mit Features wie einem dynamischen Kampfsystem und epischen Dungeons bleibt „Neverwinter“ eine der besten Anlaufstellen für Fans von Action-MMORPGs. Weitere Details zur Erweiterung gibt es auf der offiziellen Webseite.