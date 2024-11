New World: Aeternum – Amazon Games enthüllt Living Roadmap mit spannenden Updates

Mit dieser Roadmap untermauert New World: Aeternum seinen Anspruch, ein lebendiges und sich ständig weiterentwickelndes MMO-Erlebnis zu bieten. Season 7 dürfte der erste Schritt in eine aufregende Zukunft sein.

In einem ersten großen Entwicklungs-Update seit dem Start von New World: Aeternum hat Amazon Games die Living Roadmap vorgestellt. Diese Roadmap verspricht der Community tiefe Einblicke in kommende Inhalte, aktuelle Entwicklungen und frühe Konzeptideen. Sie dient als dynamisches Werkzeug, um Spieler kontinuierlich über die Fortschritte des Spiels auf dem Laufenden zu halten.

