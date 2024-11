The Witcher 4 – CD Projekt Red gibt grünes Licht für Full-Production

Mit Polaris steht der Start einer neuen Witcher-Saga bevor, die jedoch kein direktes Sequel der bisherigen Trilogie ist. Stattdessen erwartet uns eine neue Geschichte, die den Kosmos der Hexer weiter ausbaut. CD Projekt hat in der Vergangenheit betont, dass dieses Spiel der Auftakt zu einer größeren, mehrteiligen Erzählung sein wird. Fans dürfen also gespannt sein, wie das Studio die Erwartungen an Gameplay, Storytelling und technische Innovation erfüllen will.

Der Finanzvorstand des Unternehmens, Piotr Nielubowicz, verkündete die erfreuliche Nachricht während der jüngsten Quartalsergebnisse des Studios: „Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass vor einigen Wochen die Vollproduktion begonnen hat. Von all unseren Projekten ist dieses derzeit am weitesten fortgeschritten und wir beginnen die intensivste Entwicklungsphase.“

CD Projekt Red, das Studio hinter der gefeierten Witcher-Reihe, hat bestätigt, dass sich „ The Witcher 4 “ – Codename „Polaris“ – nun in der Full-Production befindet. Diese Phase markiert den Beginn der intensivsten Entwicklungszeit und weckt hohe Erwartungen bei Fans und Industrie gleichermaßen.

