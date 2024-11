Treyarch enthüllt neue Zombies-Karte für Call of Duty: Black Ops 6

Markiert euch den 5. Dezember rot im Kalender – Citadel Des Morts könnte der neue Favorit für Zombie-Fans werden! Warum „Call of Duty: Black Ops 6“ zum besten Ableger seit Jahren zählt, verraten wir euch in unserem Game-Review .

Die Handlung knüpft direkt an das explosive Finale der Terminus-Hauptquest an. Weaver, Maya, Carver und Grey begeben sich nach Europa, um die Geheimnisse eines verlassenen Schlosses zu lüften. Dieses dient als Schauplatz für neue Schrecken und Herausforderungen. Die „Zitadelle der Toten“ verspricht nicht nur düstere Atmosphäre, sondern auch spannende Story-Entdeckungen, wie es die Zombie-Modi von Treyarch immer wieder schaffen.

Der Hype-Train fährt unaufhaltsam: Am 5. Dezember erwartet „Call of Duty: Black Ops 6“ seine erste Zombies-DLC-Karte, Citadel Des Morts – zu Deutsch „Zitadelle der Toten“. Treyarch hat nun erste Details und das Logo enthüllt , und die Vorfreude unter Fans könnte kaum größer sein.

What do you think?