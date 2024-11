Mortal Kombat 1: Schlechte Nachrichten zwingen Entwickler zum Umdenken

Für Fans, die bisher gezögert haben, bietet der Black Friday einen Anreiz: Das Basisspiel und die Erweiterung Khaos Reigns werden derzeit deutlich günstiger angeboten. Ob dieser Rabatt den Absatzzahlen neuen Schwung verleiht, bleibt abzuwarten. Es ist auch nicht der erste Rückschlag in diesem Jahr beim Versuch von Warner Bros., möglichst jedes Spiel in das Genre der Live-Service-Spiele zu drängen. Auch MultiVersus scheint hinter den Erwartungen zurückzubleiben, von Suicide Squad: Kill the Justice League braucht man gar nicht erst zu reden.

