Ghostface entfesselt: Blutige Moves und Kult-Anspielungen in Mortal Kombat 1

Das neue Gameplay-Video zu Mortal Kombat 1 zeigt in über drei Minuten alles rund um Ghostface. Im Trailer werden Ghostfaces Moveset, inklusive X-Ray-Move und zweiter Fatality, ausführlich präsentiert. Am Ende gibt es einen kurzen Hinweis auf Ghostfaces Animalität, bei der er sich in einen Geier verwandelt, um seinen Gegner brutal zu erledigen.

Das Besondere an Ghostface in Mortal Kombat 1 sind die zahlreichen Anspielungen auf die Scream-Reihe. Viele Angriffe erinnern an ikonische Szenen aus den Filmen, was die Liebe von NetherRealm zu diesem Franchise zeigt.

Ghostface erscheint am 19. November im „Early Access“ für Kombat Pack 2-Besitzer und am 26. November als Einzelkauf. Weitere Kämpfer des Packs sind der T-1000 und Conan der Barbar.