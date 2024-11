Fans in Aufruhr: Hat Sony heimlich ein neues PlayStation-Event angeteasert?

Sony hat kürzlich einen neuen PS5-Spot veröffentlicht, und die Fans sind sicher: Hier steckt mehr dahinter! Die Community ist überzeugt, dass es sich um einen versteckten Hinweis auf ein PlayStation Showcase oder eine State of Play handelt, der im Dezember stattfinden könnte.

Was auf den ersten Blick wie eine einfache Ankündigung einer Preissenkung der PS5 bis Weihnachten aussieht, könnte mehr sein – ein rätselhafter Code im Video weckt große Erwartungen. Besonders aufmerksam gewordene Fans (via Reddit) haben eine mysteriöse Zahlenfolge entdeckt: „3 12 20:24“. Diese wirkt nicht nur verdächtig spezifisch, sondern könnte laut Spekulationen auf ein wichtiges Datum hindeuten. Der 3. Dezember 2024 markiert das 30-jährige Jubiläum der ersten PlayStation. Eine Wiederholung des 25-jährigen Jubiläums-Events von 2019 scheint für viele eine logische Folge zu sein. Damals nutzte Sony die Gelegenheit, um Ghost of Tsushima zu enthüllen – könnten wir also beim 30-jährigen Jubiläum ein ähnliches Highlight erwarten?

Versteckter Hinweis im PS5 Promo-Spot?

Auftakt zum Gaming-Jahr 2025?

Einige Gerüchte deuten darauf hin, dass Sony große Pläne für ein besonderes Spiel hat: Marvel’s Wolverine von Insomniac Games, das 2025 erscheinen soll. Generell spricht Sony davon, dass es jährlich wieder mehr Blockbuster Games geben wird, um an frühere Erfolge anzuknüpfen. Nach der jüngsten Veröffentlichung der PS5 Pro könnte dies ein Moment sein, um Fans wieder in den Bann zu ziehen und die Ambitionen der PlayStation Studios für die kommenden Jahre zu zeigen. Sollte Sony tatsächlich an einem Event am 3. Dezember festhalten, könnte es das perfekte Timing vor den The Game Awards 2024 sein.

Eines ist sicher: Die PlayStation Studios arbeiten an zahlreichen Projekten, auf deren Premiere die Spieler seit Jahren warten. Neben Marvel’s Wolverine warten sie gespannt auf das neue Spiel von Sony Bend und Santa Monica Studios, natürlich Ghost of Yōtei im nächsten Jahr, und dann wäre da noch Naughty Dog, die ebenfalls seit einiger Zeit an etwas kochen.