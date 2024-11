Sony kündigt große PS5-Preissenkung über Weihnachten an

Kaum zu fassen, aber wahr: Sony lässt die Herzen der Sparfüchse höherschlagen und kündigt einen saftigen Preisnachlass auf die PS5 Slim an – und das noch vor Weihnachten! Ein Fest für alle, die sich schon immer eine PlayStation zu einem günstigeren Preis wünschten, aber den ursprünglichen Preis schlichtweg zu hoch fanden. Denn Sony setzt in dieser Generation immer wieder auf temporäre Preissenkungen statt auf dauerhafte UVP-Reduzierungen, was das Weihnachtsangebot zu einem echten Leckerbissen macht.

PS5 Preis fällt unter 400 US-Dollar

Im neuesten Promo-Video wurde der Preis für die Digital Edition genannt: Statt der gewohnten 450 $ wird der Preis nun auf 379,99 $ gesenkt. Ein satter Rabatt von 70 $, der Fans von Schnäppchen nicht lange zögern lassen dürfte. Zugegeben, der Preis der Digital Edition war zu Beginn der PS5 Slim-Ära auf 450 $ gestiegen, und die 400 $ der ersten Version waren schon ein Schmerzpunkt. Doch jetzt – endlich – wird es erschwinglicher für all jene, die sich die PS5 gewünscht haben, aber dem Preis lange aus dem Weg gegangen sind. In Europa wird ein ähnlicher Rabatt erwartet.

PS5 Preissenkung über Weihnachten geplant

Ein Fragezeichen bleibt jedoch noch: Was ist mit der Standard Edition? Wie viel wird die mit Laufwerk kosten? Diese Information wurde im Video noch nicht verraten, also bleibt es spannend. In der Vergangenheit hatte Sony auch für die Disc Edition ähnliche Preisnachlässe gewährt, daher könnte auch hier eine Überraschung warten.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: der genaue Startzeitpunkt der Rabattaktion. Zwar wissen wir, dass sie bis zum 24. Dezember läuft, aber wann genau sie startet, steht noch in den Sternen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sony die Aktion pünktlich zum Black Friday ins Leben ruft, ist jedoch mehr als hoch – und wer möchte sich das entgehen lassen?

PS5 Pro mit etwas Glück günstiger

Ach, und noch etwas: Die PS5 Pro? Fehlanzeige! In dem Promo-Video wurde die leistungsstärkere Version der Konsole kein einziges Mal erwähnt. Wer also auf die PS5 Pro schielt, muss sich wohl noch ein wenig gedulden – zumindest wenn er auf ein offizielles Angebot hofft. Dass die Pro-Version von Händlern nach ihrem Launch schon um 50 Euro günstiger angeboten wurde, ist allerdings ein kleiner Trost. Und wer über Ebay nach Gutscheinen sucht, kann vielleicht noch das ein oder andere Schnäppchen abstauben.

Für alle, die schon lange auf ein Weihnachtswunder gewartet haben, ist der kommende Rabatt auf die PS5 Slim sicher ein Highlight. Aber Vorsicht: Wer auf die PS5 Pro hofft, sollte den Weihnachtsbaum wohl eher ohne sie schmücken.