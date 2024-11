GTA-Trilogie-Remaster bekommt großes Update: Der Patch, auf den alle gewartet haben

Ziemlich genau 3 Jahre nach der Veröffentlichung der umstrittenen „GTA Trilogy Definitive Edition“ hat Rockstar Games ein lang erwartetes Update veröffentlicht. Fans, die sich seit dem Launch über zahlreiche Schwächen beklagt haben, dürfen nun aufatmen, denn das neue Patch-Paket bringt einige wichtige Verbesserungen mit sich – allen voran den „klassischen Beleuchtungsmodus“, der bei den Spielern höchste Priorität hatte.

Klassische Beleuchtung für Original-Flair

Die Beleuchtung war eines der umstrittensten Themen, als die „GTA Trilogy Definitive Edition“ auf den Markt kam. Bei der Veröffentlichung der Netflix-Version vor etwa einem Jahr wurde erstmals ein „klassischer Beleuchtungsmodus“ eingeführt, der den nostalgischen Flair der Originalspiele wiederbeleben sollte. Jetzt bringt Rockstar diesen Modus auch auf Konsolen und PCs zurück. Spieler können den „Klassischen Beleuchtungsmodus“ ganz einfach im Pausenmenü unter „Optionen“ aktivieren. Standardmäßig ist die neue Einstellung auf „Ein“ gestellt, sodass Spieler direkt in den Genuss der verbesserten Atmosphäre kommen.

Das Update (via RockstarGamesIntel) beinhaltet aber noch viele weitere, teils überraschende Änderungen. So hat Rockstar Games/Video Game Deluxe die Heat-Wave-Effekte und Umgebungswolken am Himmel zurückgebracht, und sogar kleinere kosmetische Anpassungen vorgenommen – wie eine überarbeitete Jeans-Textur. Auch die Charaktermodelle und ihre Animationen wurden überarbeitet, wodurch sie nun natürlicher wirken. Die Wasser- und Schwimmgeschwindigkeiten, die zuvor für Unmut gesorgt hatten, wurden ebenfalls angepasst.

Populäre Waffen wieder einsetzbar

Ein weiteres Highlight: In „GTA III“ und „GTA Vice City“ ist es nun wieder möglich, mit Schrotflinten, Sturmgewehren und Flammenwerfern zu feuern, während man läuft – ein Feature, das viele Fans schmerzlich vermisst haben. Diese und viele andere Anpassungen an Animationen und Lichteffekten lassen die Trilogie mehr wie die alten Klassiker erscheinen, auf die die Fans so lange gehofft haben.

Der Patch ist jetzt für Xbox, PlayStation und PC verfügbar und kann auf allen großen Storefronts heruntergeladen werden, einschließlich Steam, dem Rockstar Games Launcher und dem Epic Games Store. Die Downloadgröße variiert je nach Plattform und Spiel: Auf der PS5 ist das Update für Vice City hingegen nur rund 1,7 GB groß.