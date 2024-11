Forever Skies: Sci-Fi Game startet mit umfangreicher Demo auf PS5

Gute Nachrichten für Sci-Fi-Fans und Abenteurer: Far From Home hat eine überraschende Demo für ihr Sci-Fi Game Forever Skies exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Dieses hochmoderne Überlebensabenteuer schickt euch in eine düstere, postapokalyptische Welt, in der die Erde durch ökologische Katastrophen verwüstet wurde. In der Demo dürft ihr als wagemutiger Überlebenskünstler die Lüfte erobern und euch ein Bild von den einzigartigen Spielmechaniken machen.

Die Highlights von Forever Skies in der Demo

Die Demo in PlayStation Store bietet euch einen Einblick in die Eröffnungssequenzen und stellt euch die essenziellen Gameplay-Features vor. Euer Hauptziel? Ein Luftschiff bauen und in den Himmel abheben! Dabei erkundet ihr eine zerstörte Welt, sucht nach wertvollen Ressourcen und setzt technologische Tools ein, um euer Überleben zu sichern.

Zu den Highlights gehören adaptives Trigger-Feedback und haptisches Feedback des DualSense-Controllers – jedes Werkzeug, wie der Deck-Extraktor und der Scanner, vermittelt eine individuelle Nutzungserfahrung. Dazu kommen Audioausgaben direkt über den Controller, die das immersive Erlebnis auf eine neue Stufe heben. Grafikenthusiasten kommen auch auf ihre Kosten: Forever Skies unterstützt sowohl den Performance- als auch den High-Fidelity-Modus, sodass ihr das Spiel ganz nach euren Vorlieben erleben könnt.

Ausblick auf die Vollversion

Die Vollversion von Forever Skies wird darüber hinaus ein weitaus umfangreicheres Abenteuer bieten. Neben dem Aufbau noch fortschrittlicherer Luftschiffe habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl an neuen Tools, Technologien und Erkundungsmöglichkeiten. Besonders spannend wird die Möglichkeit sein, in giftige Tiefen unterhalb der Staubwolken hinabzusteigen und ein völlig neues Ökosystem voller mutierter Flora und Fauna zu erforschen. Dabei könnt ihr die Herausforderung im Einzelspielermodus annehmen oder im Online-Koop-Modus mit bis zu drei Freunden spielen. Weitere Details hierzu erfahrt ihr in einem Special auf dem PlayStation Blog.

Ein nettes Extra: Wer die Demo komplett durchspielt und alle Ziele erreicht, schaltet einen speziellen PlayStation-Skin frei, der sowohl in der Demo als auch später in der Vollversion genutzt werden kann.