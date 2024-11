EA Sports und die PWHL: Ein Meilenstein für den Frauensport in NHL 25

EA Sports hat heute eine aufregende Nachricht für Fans des virtuellen Eishockeys: Eine mehrjährige Partnerschaft mit der Professional Women’s Hockey League (PWHL) wird die Spielerinnen und Teams in NHL 25 einführen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht nicht nur das Engagement von EA Sports, den Frauensport zu fördern, sondern auch die beständige Bemühung, authentische und inklusivere Spielerlebnisse zu schaffen.

Ab dem 5. Dezember wird die PWHL als fester Bestandteil von NHL 25 eingeführt. Sechs Teams – darunter die Boston Fleet, New York Sirens und Toronto Sceptres – werden in verschiedenen Spielmodi vertreten sein, darunter Play Now, Online Versus und der beliebte Shootout. Die Integration der Teams und Spielerinnen, inklusive realitätsgetreuer Uniformen und Logos in Hockey Ultimate Team (HUT), sorgt für ein authentisches Spielerlebnis. Besonders hervorzuheben ist die Verwendung der SAPIEN-Technologie, die es EA SPORTS ermöglicht, erweiterte Körpermodelle zu integrieren und den sportlichen Realismus auf ein neues Level zu heben.

Neue Eventserie und weitere Updates

Doch EA SPORTS geht noch weiter: Neben der PWHL gibt es zahlreiche neue Inhalte, die das Spielerlebnis bereichern. Am 15. November startet die aufregende NHL Arcade-Eventserie, die ein dynamisches 3-gegen-3-Erlebnis im Arcade-Stil bietet. Mit Power-Ups wie Supershots und Freeze-Effekten werden die Spiele noch spannender. Ein weiteres Highlight ist das 4 Nations Face-Off-Turnier, das im neuen Jahr verfügbar sein wird. In diesem internationalen Wettbewerb treten NHL-Stars aus Kanada, Finnland, Schweden und den USA gegeneinander an, und Spieler können ihre eigenen Teams zusammenstellen und sich im Turniermodus messen.

„Unsere Partnerschaft mit der PWHL öffnet Türen für die Entwicklung von Erlebnissen, die sowohl das Spiel als auch die Community stärken“, sagte Amy Scheer, Senior Vice President of Business Operations der PWHL. Dies ist ein bedeutender Schritt, um Frauenhockey auf globaler Ebene noch sichtbarer zu machen. EA Sports sieht in der Partnerschaft eine Möglichkeit, den Frauensport nicht nur in den virtuellen Raum zu bringen, sondern auch das Interesse an realen Athletinnen zu fördern.

PWHL bald in NHL 25 verfügbar

Für Fans bedeutet dies nicht nur neue Spielfunktionen, sondern auch exklusive Inhalte, die in der Saison 2023/2024 zur Verfügung stehen. Spieler, die NHL 25 zwischen dem 15. November und 2. Januar spielen, erhalten kostenlose Inhalte wie Vanity Items und ein spezielles Road to 4 Nations Face-Off Player Choice Pack. Die Möglichkeit, die PWHL-Teams und ihre Spielerinnen zu integrieren, bietet eine spannende Gelegenheit, die nächste Generation von Eishockey-Ikonen kennenzulernen und die Welt des Frauensports in NHL 25 auf ein neues Level zu heben.