PlayStation Plus: Neue Spiele im November-Katalog für Extra- und Premium-User

Mit Spannung erwartet, kommen ab dem 19. November eine Reihe aufregender Spiele-Neuzugänge für alle PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder. Diesen Monat bietet Sony ein reichhaltiges Line-Up für PS4- und PS5-Spieler, das sowohl legendäre Titel als auch spannende Neuerscheinungen umfasst.

Unter den Highlights für beide Konsolen-Generationen ist Grand Theft Auto V, das beliebte Open-World-Spiel von Rockstar Games. Wer intensive Zombie-Action sucht, darf sich auf Dying Light 2: Stay Human (unser Review) freuen, das Überlebenskampf und Parkour-Elemente in einer apokalyptischen Stadt kombiniert. Mit dem Action-RPG Like a Dragon: Ishin! geht es tief in die Samurai-Ära Japans, während MotoGP 24 Rennspiel-Enthusiasten mit realistischen Strecken und packender Action begeistert.

Im familienfreundlichen Bereich erweitert Die Sims 4 Inselleben für PS4 die Palette um sonnige Insel-Abenteuer. Fans taktischer RPGs können in Digimon Survive auf PS4 in eine spannende Geschichte voller Entscheidungen eintauchen, während in Overcooked! All You Can Eat hektische Multiplayer-Kochduelle auf PS4 und PS5 warten. Weitere interessante Neuzugänge wie Stick Fight: The Game und Clash: Artifacts of Chaos (beide für PS4 und PS5) bieten eine Mischung aus chaotischem Spaß und intensiven Kämpfen.

Für PlayStation Plus Premium-Nutzer gibt es außerdem exklusiven Zugang zu Synapse, einem beeindruckenden Erlebnis für das PlayStation VR2-Headset. Diese immersive Erfahrung bringt Spieler in eine düstere und actionreiche VR-Welt, in der Präzision und Taktik gefragt sind. Eindrücke zu dem Spiel gibt es ebenfalls in unserem Game-Review.

Klassiker im November: Ein Rückblick auf Gaming-Legenden

PlayStation Plus Premium erweitert zudem seinen Klassiker-Katalog. Hier können Spieler Retro-Perlen entdecken, darunter das atmosphärische Blood Omen: Legacy of Kain (PS1) und den düsteren Nachfolger Blood Omen 2 (PS2). Fans der kultigen Shooter-Serie Resistance dürfen sich auf Resistance: Fall of Men und Resistance 2 freuen, beide für die PS3.

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5)

Dying Light 2: Stay Human (PS4 & PS5)

Like a Dragon: Ishin! (PS4 & PS5)

MotoGP 24 (PS4 & PS5)

Die Sims 4 Inselleben (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS4 & PS5)

Stick Fight: The Game (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4 & PS5)

Killer Frequency (PS4 & PS5)

Hungry Shark World (PS4)

Chivalry 2 (PS4 & PS5)

PlayStation VR2

Synapse

PlayStation Plus Premium Klassiker-Katalog

Blood Omen: Legacy of Kain (PS1)

Blood Omen 2 (PS2)

Resistance: Fall of Men (PS3)

Resistance 2 (PS3)

Zum Monatsende haben alle PlayStation Plus-Mitglieder außerdem die Möglichkeit, die monatlichen Titel kostenlos zu sichern: Ghostwire: Tokyo, ein spannender Action-Horror-Titel auf PS5, HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged für rasantes Racing und DEATH NOTE Killer Within für einen düsteren Thriller auf PS4 und PS5.